Auchan kupuje produkty mleczne od lokalnych mleczarni

Auchan ściśle współpracuje z polskimi producentami żywności, także z lokalnymi mleczarniami i przetwórniami mleczarskimi – te relacje ze starannie wyselekcjonowanymi dostawcami są dla nas bardzo ważne w kontekście naszych zobowiązań wobec klientów – oferowania produktów dobrych, zdrowych i lokalnych. W naszym portfolio produktów mleczarskich udział lokalnych producentów wynosi około 5 proc.

- Intensywnie rozwijamy tę współpracę i są już regiony w Polsce gdzie w naszych sklepach ten udział wynosi 10 proc. - mówi Dorota Patejko, Dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

- Wspieramy polskich przedsiębiorców, gwarantując im stabilne warunki do rozwoju i wzrostu biznesu. Dbamy o wysokie standardy współpracy, a w zamian od naszych lokalnych partnerów oczekujemy gwarancji jakości i czystości produkcji – warunki niezbędne do podjęcia współpracy. Ważne jest również aby produkt był specyficzny i niepowtarzalny, wytwarzany w tradycyjny sposób i charakterystyczny dla danego regionu oraz by był silną, rozpoznawalną marką na danym obszarze - mówi Dorota Patejko.

Zauważa, że lokalni producenci często niepotrzebnie obawiają się współpracy z tak dużymi podmiotami jak Auchan, sądząc że efekt skali przerośnie ich możliwości produkcyjne oraz finansowe. jej zdaniem, to zupełnie nieuzasadnione podejście, które Auchan stara się zmienić zachęcając małych przedsiębiorców do współpracy. - Partnerskie podejście w biznesie i wzajemne zaufanie, tworzą wyjątkową wartość i dają szansę na rozwój obu stronom - podkreśla.