Będzie zakaz wstępu do gospodarstw rolnych dla aktywistów prozwierzęcych

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych pod koniec marca zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o nowelizację ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie uchylenia ust. 3 w art. 7 w celu zakazania wstępu do gospodarstw przedstawicielom organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W odpowiedzi przesłanej do Mariana Sikory przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje podjęcie „w najbliższym możliwym czasie” prac legislacyjnych w wyżej wymienionym zakresie.

Organizacje członkowskie z zadowoleniem przyjęły zapowiedź MRiRW. - Trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy legislacyjnej. Tzw. organizacje pro-zwierzęce w ostatnim czasie wielokrotnie udowadniały, że nadużywają swoich uprawnień i w dowolny sposób interpretują przepisy. Najwyższy czas z tym skończyć tak, aby rolnik mógł czuć się bezpiecznie w swoim gospodarstwie. Od oceny czy zwierzęta są utrzymywane w dobrostanie są lekarze weterynarii, a nie młodociani aktywiści, którzy nie mają pojęcia o chowie czy hodowli zwierząt gospodarskich- powiedział Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Jednocześnie MRiRW poinformował, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii wprowadzony został zakaz przemieszczenia się na terytorium kraju za:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

- Zakaz przemieszczania się, o którym mowa powyżej, dotyczy zatem również przedstawicieli organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - napisał wiceminister Jan Białkowski.

Zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych organizacje pro-zwierzęce powinny restrykcyjnie przestrzegać wprowadzonych przez władze zakazów. - Nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy w wyniku nieodpowiedzialnej „wizyty” aktywistów do gospodarstwa zostanie zawleczony koronawirus. Kwarantanna rolnika lub nie daj Boże choroba może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie gospodarstwa oraz będzie stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia utrzymywanych w nich zwierząt - podsumował Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.