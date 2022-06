Brak opakowań coraz większym problemem dla mleczarni

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 08-06-2022, 05:22

Polska jest ważnym producentem opakowań. Mimo to firmy mleczarskie borykają się z ich brakiem i coraz wyższymi cenami.

Brak opakowań coraz większym problemem dla mleczarni /fot. PTWP

Wartość rynku opakowań to blisko 45 mld zł. Gwałtowny wzrost popytu spowodowany zawirowaniami sprzedażowymi wywołanymi przez Covid oraz pozrywane łańcuchy dostaw sprawiają, że podaż nie nadąża za popytem. Zarząd Grupy Akomex, zajmującej się produkcją opakowań, prognozuje, że ceny w 2022 roku opakowań kartonowych mogą wzrosnąć nawet o ponad 50 proc.

Opakowania i pozostałe środki produkcji

Równocześnie z opakowaniami drożeją wszystkie pozostałe środki produkcji. Jak mówi Paweł Gaca, wiceprezes Spomleku, ceny materiałów bezpośrednich urosły kilkanaście procent. Materiały inne stosowane do produkcji urosły znacznie dynamiczniej, bo ponad 50 proc.. Najistotniejsze jest jednak to, że najwyższa dynamika wzrostu cen materiałów bezpośrednich jest największa w ostatnim czasie.

Wzrost wynika ze wzrostu pozostałych kosztów, które urosły w każdym przedsiębiorstwie: energia, gaz, koszty płac etc. Spodziewamy się również dużej dynamiki wzrostu cen opakowań w najbliższym czasie - mówi Paweł Gaca.

Zmiana charakteru zakupów opakowań

Podobne spostrzeżenia ma Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol, która zauważa, że wzrost cen opakowań i wydłużone terminy realizacji zamówień to problem, który powstał w trakcie pandemii. Jednym z powodów było nagłe i wzmożone zainteresowanie sprzedażą wysyłkową. Uważa, że ta sytuacja nie zmienia się na lepsze, a wręcz pogarsza, co obserwujemy np. na przykładzie cen palet, które osiągnęły historycznie wysoki poziom, w związku z czym stały się wartościowym elementem każdej przesyłki. Kolejny problem to mniejsza podaż tworzyw sztucznych i laminatów aluminiowych.

Zmniejszona produkcja aluminium w Chinach i problem Rosji, która była drugim co do wielkości dostawcą tego surowca na świecie, spowodowały, że jego dostępność na świecie jest ograniczona. Braki surowców i produktów oraz rosnąca dynamika kosztów zmusiły nas do zmiany charakteru zakupów. Dzisiaj, wspólnie z naszymi partnerami handlowymi, planujemy sprzedaż z dużo większym wyprzedzeniem – mówi Małgorzata Cebelińska.

Zauważa, że oczywiście praca just in case wymaga od firmy większych nakładów finansowych i powierzchni magazynowych, jednak Mlekpol jest zmuszony podejmować działania, które pozwolą na utrzymanie ciągłości dostaw do partnerów, a ostatecznie do polskich konsumentów.

Trudno kupić opakowania

Przyznaje także, że bardzo ciężko jest znaleźć producentów opakowań, co rodzi kolejne problemy natury handlowej.

Problem dotyczy wszystkich opakowań, wpływają na to strajki w Skandynawii, spalona papiernia we Włoszech - te problemy będą się tylko mnożyć, a my musimy działać z wyprzedzeniem, bo czasami czekamy 3 miesiące na materiały. Kolejny problem to dodatki do produkcji. Obecnie kontrakty długoterminowe zniknęły z rynku, sprzedawcy sprzedają spotowo; my również staramy się dostosować do bieżącej sytuacji rynkowej, choć nasi klienci denerwują się, że nie mogą długoterminowo kupować - przyznaje Małgorzata Cebelińska.

Rosną ceny opakowań

Wzrost cen opakowań to przede wszystkim efekt wzrostu cen surowców, w szczególności kartonu i papieru oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, w tym opłat za prąd i gaz, a także między innymi ograniczeń transportowych, w szczególności w transporcie morskim i drogowym.

Na podwyżki niewątpliwie wpływ będzie miała także wojna w Ukrainie. Dla niektórych producentów surowców oznacza ona przerwanie łańcucha dostaw ich surowców, kolejne zachwianie cen gazu i energii. Obserwowane podwyżki w sektorze będą miały także wpływ na wyższe ceny na przykład za leki czy artykuły spożywcze, do których używa się opakowań kartonowych - informuje firma Akomex.

Firma przewiduje dalszy wzrost cen opakowań w perspektywie najbliższych miesięcy, to efekt zapowiadanych kolejnych podwyżek głównego surowca, czyli kartonu. Warto także wspomnieć o problemach z realizacją dostaw – producenci kartonu, abstrahując od nieustannych podwyżek cen, nie są w stanie zapewnić terminowej i całościowej realizacji zamówionych wolumenów.

