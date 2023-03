Ataki na naszą branżę i na hodowlę bydła mlecznego są regularne, ale co ciekawe, posługują się one przede wszystkim argumentami o charakterze emocjonalnym – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Ataki na mleczarstwo mają charakter głównie emocjonalny /fot. Unsplash

Czarny PR mleka opiera się na przekazie emocjonalnym

Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, zauważa przy tym, że w większości są to te same organizacje publikujące podobnie brzmiące teksty przede wszystkim w mediach społecznościowych przy stosunkowych niewielkich zasięgach. Bardzo mało jest publikacji, które opierają się na sprawdzonych źródłach naukowych.

Głośny ostatnio raport organizacji miast C40, wpisuje się jego zdaniem w ten trend.

Cele nakreślone w raporcie, o którym mowa, wydają się szokujące. Chciałem jednak zwrócić uwagę, że nie jest to ani pierwsza, ani jedyna publikacja, która sprowadza produkcję i przetwórstwo mleka wyłącznie do zagrożeń. Związek Polskich Przetwórców Mleka, dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka, prowadzi analizę tego typu głosów w sferze medialnej – mówi prezes Hydzik.

Akcja wymaga reakcji

Podkreśla stanowczo, że branża mleczarska nie może przejść obojętnie nad tego typu sygnałami. Nie są one bowiem jedynie wyizolowanymi głosami środowisk skrajnych, ale coraz częściej przenikają do tzw. mainstreamu. Dlatego to do organizacji branżowych należy przygotowanie odpowiedzi na tego typu raporty. Odpowiedź ta powinna zwracać uwagę na zdrowotne walory picia mleka i spożywania przetworów mleczarskich. Powinno więcej mówić o tym, co już producenci i przetwórcy mleka robią, aby rozwiązać problem zagrożeń związanych z produkcją mleka.

Mam tu na myśli na przykład rolnictwo zrównoważone czy regeneratywne, coraz szerzej stosowane także w polskim rolnictwie. Warto w tym miejscu powiedzieć o już podejmowanych działaniach - ZPPM wspólnie z Polską Izbą Mleka i Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" podjęły współpracę nad przygotowaniem konkretnych sposobów wspierania zrównoważonej produkcji mleka - wyjaśnia prezes Hydzik.

Mleczarstwo, jak całe rolnictwo, się zmienia

W ten sposób branża praktycznie pokazuje, że polskie mleczarstwo jest gotowe na podjęcie działań, mających na celu transformację produkcji i przetwórstwa mleka. Jest przekonany, że to właśnie jest najważniejszym, strategicznym celem dla sektora mlecznego na najbliższe lata. Konsumenci coraz większą uwagę zwracać będą na ochronę środowiska, dobrostan zwierząt, poziom emisji gazów cieplarnianych.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmusza nas do wyjścia poza tradycyjne dla naszej branży tematy opłacalności produkcji, interwencji na rynku, zwiększenia spożycia naszych produktów. Działając konstruktywnie przygotowujemy pozytywną odpowiedź na zarzuty formułowane pod naszym adresem - mówi Prezes Zarządu ZPPM.

