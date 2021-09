Branża mleczarska nie wypełni ustawy o ROP

Porozumienie dla mleczarstwa opracowało i przyjęło stanowisko całej branży mleczarskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczącą m.in. tak zwanej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 06-09-2021, 12:10

Jak czytamy w stanowisku Porozumienia dla Mleczarstwa, w obecnym kształcie projektu ustawy, ustalony poziom odzysku opakowań, dotyczyć będzie również opakowań po mleku i jego przetworach. - Nie będzie jednak mógł być zrealizowany przez branżę mleczarską, gdyż nie istnieje i prawdopodobnie nie będzie istniał system depozytowy/kaucyjny dla opakowań po produktach mleczarskich. Tymczasem uzyskanie tak wysokich poziomów bez mechanizmu depozytu/kaucji jest praktycznie niewykonalne, o czym najlepiej świadczą starania branży napojowej o jego wprowadzenie w naszym kraju. Z tego samego powodu wymagany procentowy udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w składzie opakowań na napoje będących butelkami jednorazowego użytku nie będzie możliwy do osiągnięcia (nie będzie wystarczającej ilości surowca pochodzącego z recyklingu) - pisze Marcin Hydzik, przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa.

ROP przełoży się na ceny produktów

Zwraca uwagę, iż produkty mleczne to produkty zawierające m.in. żywe kultury bakterii, zatem stworzenie wygodnego dla konsumentów a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym i higienicznym systemu zbiórki i przechowywania opakowań po takich produktach byłoby niezwykle trudne i kosztowne – przez to nieopłacalne. - Brak możliwości realizacji zapisanych w projekcie poziomów recyklingu skutkować będzie wzrostem cen produktów mleczarskich, co uderzy zwłaszcza w rodziny o najniższych dochodach, w przypadku których udział w domowych budżetach wydatków na żywności jest największy - podkreśla przewodniczący Hydzik.

Spadek spożycia mleka

Zdaniem Porozumienia dla Mleczarstwa, w konsekwencji doprowadzi to do spadku spożycia mleka i jego przetworów (i tak już niskiego w porównaniu z krajami zachodnimi), co w konsekwencji zagrozi zdrowiu polskiego społeczeństwa oraz doprowadzi do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej zakładów mleczarskich oraz wielu tysięcy rolników dostarczających surowiec, co poważnie zagrozi ich przyszłości.

