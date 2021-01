Branża mleczarska zamyka rok z bardzo dobrym wynikiem ekonomicznym

- Pierwszy lockdown spowodował masowe zakupy produktów, w tym mleczarskich i wiązał się z ogromna ilością niewiadomych zarówno po stronie konsumentów jak i producentów. Ale szybko okazało się, że spółdzielnie i zakłady mleczarskie stanęły na wysokości zadania i w sklepach nie zabrakło żywności - mówi dyrektor Polskiej Izby Mleka. - Jednak dopiero zamknięcie sektora HoReCa spowodowało chwilowy zastój na rynku. Na szczęście udało się szybko ten kryzys załagodzić. Podobnie jak zatrzymanie eksportu drogą morską do Chin - dodaje.

Na rynku krajowym ceny mleka surowego i przetworów mlecznych utrzymują się na dość wysokim poziomie. Rosnące dostawy surowca mlecznego do przemysłu stymulują wzrost produkcji i eksportu artykułów mlecznych, a wyniki ekonomiczno-finansowe branży mleczarskiej są dużo lepsze niż w 2019 r. W pierwszym półroczu 2020 zysk brutto mleczarni był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż w tym samym okresie 2019 r., a na koniec roku może wynieść rekordowe ponad miliard złotych. To bardzo dobre wyniki, zwarzywszy na tak duże niewiadome i czynniki ryzyka jakie pojawiły się w związku z pandemią.

- To było też ogromne wyzwanie dla organizacji działających na rzecz mleczarstwa - dodaje Agnieszka Maliszewska. - W tym okresie dla przetworów i rolników przygotowaliśmy mnóstwo dokumentów, które pomagały w codziennym funkcjonowaniu, jak na przykład schemat działań prewencyjnych i działań na wypadek pojawienia się wirusa w zakładzie przetwórczym. To był także czas niezwykle wytężonej pracy zakładów i spółdzielni, a także samych rolników.

W 2020 r. według prognoz produkcja mleka w kraju wyniesie ok. 14350 tys. litrów i będzie o 1,8% większa niż przed rokiem. Przyczyni się do tego przede wszystkim wzrost wydajności krów mlecznych (o 1,4% do ok. 6440 l/szt.).

W 2020 r. skup mleka przez przemysł mleczarski może wynieść ok.12150 mln litrów mleka i będzie większy o ok. 2,7% od skupu z ub.r.

W 2020 r. średnia cena skupu mleka będzie wyższa o ok.2% w porównaniu do poprzedniego roku i wynieść prawie 138 zł netto/100 litrów. W grudniu ceny za mleko w skupie były na poziomie ponad 150 zł/100 litrów (podobne ceny zanotowano tylko w listopadzie i grudniu 2017 roku – w wyniku znaczącej podwyżki cen masła).

Od początku 2020 r. polski przemysł mleczarski utrzymywał produkcję większości trwałych artykułów na poziomie wyższym niż przed rokiem. Stymulująco na produkcję wpływały zwiększone dostawy mleka do skupu oraz popyt eksportowy na produkty mleczne z Polski.

W dalszej części artykułu można przeczytać o zmianach cen detalicznych produktów mlecznych, wynikach eksportowych i prognozowanych największych wyzwaniach, z jakimi sektor musi sobie poradzić w rozpoczętym właśnie roku. Cały tekst można przeczytać tutaj.