Branża mleczna może skorzystać na wzroście e-commerce

Pandemia COVID-19 przyniosła bardzo silny wzrost sprzedaży towarów konsumpcyjnych w kanale e-commerce (w 2020 r. różne źródła szacowały go nawet na 30-40% r/r, prognozy na 2021 r. mówią o wzroście o kolejnych 10-25% w zależności od różnych scenariuszy pandemicznych, a trzeba pamiętać, że już w ciągu kilku lat przed wybuchem pandemii wartość tego rynku rosła o kilkanaście procent rocznie) - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 08-07-2021, 14:19

Paweł Kowalski wskazuje szanse mleczarni w e-commerce

Sprzedaż żywności przez Internet będzie systematycznie rosła

Może to mieć duże znaczenie zwłaszcza w przypadku takich produktów, jak wyroby mleczarskie

Na przełomie 2020 i 2021 r. na zakupy internetowe nadal przypadał niespełna 1% wszystkich wydatków detalicznych na żywność

Jego zdaniem, nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie często podnoszą się głosy mówiące o dużym potencjale otwierającym się przed internetowym handlem żywnością i poszczególnymi jej rodzajami. - Rzeczywiście, można zakładać, że sprzedaż żywności przez Internet będzie systematycznie rosła. Trendowi temu powinna sprzyjać wymiana pokoleniowa połączona z wysoką otwartością młodych ludzi na ten kanał handlu detalicznego, lecz również rosnący stopień znajomości Internetu w starszych pokoleniach - mówi Paweł Kowalski.

Nowoczesna logistyka

Zaznacza, że pandemiczne warunki skłoniły przy tym znaczną część konsumentów do wypróbowania zakupów żywności on-line. Dzięki temu mieli oni okazję przekonać się, że współczesna logistyka oferuje narzędzia umożliwiające dostawę produktów szybko psujących się bez narażania ich na utratę jakości. - Może to mieć duże znaczenie zwłaszcza w przypadku takich produktów, jak wyroby mleczarskie, gdzie psychologiczne bariery przed zakupami zdalnymi zawsze były szczególnie wysokie - uważa.

Stopniowy wzrost udziału e-commerce w handlu żywnością

Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że udział kanału on-line w zakupach żywności ogółem jest nadal niski. Chociaż według GUS w 2020 r. zwiększył się on niemal dwukrotnie, to na przełomie 2020 i 2021 r. na zakupy internetowe nadal przypadał niespełna 1% wszystkich wydatków detalicznych na żywność. - Należy w związku z tym zakładać, że wzrost udziału e-commerce w handlu żywnością będzie raczej stopniowym, długotrwałym procesem niż skokową rewolucją. Trzeba też pamiętać, że pandemia przyniosła przyspieszony wzrost branży dowozu żywności gotowej (w szczególności cateringu dietetycznego). Ten zapewniający konsumentom dużą wygodę trend będzie zapewne także utrzymywał się w kolejnych latach, co w pewnym stopniu może wywoływać efekt substytucyjny względem zakupów artykułów spożywczych - ocenia ekspert Banku Pekao S.A.