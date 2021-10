Były wiceminister rolnictwa zatrzymany przez CBA

CBA zatrzymało trzy osoby w ramach śledztwa w sprawie niegospodarności w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Jeden z zatrzymanych to były wiceminister rolnictwa Tadeusz R.

Były wiceminister rolnictwa i prezes Bielmleku zatrzymany przez CBA. fot. PAP/Marcin Obara

CBA zatrzymała prezesa Bielmleku

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie śledztwo dotyczące między innymi niegospodarności w zarządzaniu Spółdzielnią Mleczarską „Bielmlek”. Postępowanie w tym wątku obejmuje lata 2014-2016.

20 października w związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali na terenie Podlasia trzy osoby, wśród których są prezes zarządu „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości oraz dwóch byłych członków zarządu spółki.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące działania na szkodę spółdzielni poprzez podejmowanie niekorzystnych ekonomicznie decyzji.

Afera Bielmleku w pigułce

O nieprawidłowościach wokół Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek głośno zrobiło się na przełomie 2019 i 2020 roku. Jak informowały media, BOŚ Bank finansował Bielmlek, nawet kiedy ten przestał spłacać kredyty. Łącznie pożyczył mu ponad 90 mln zł na zasadach budzących wątpliwości nadzoru.

Bielmlek przeinwestował i w konsekwencji wpadł w finansowe tarapaty. Przestał płacić w terminie dostawcom i rolnikom. W połowie 2019 r. zaległości sięgały kilku miesięcy. Jesienią 2019 roku wierzyciele złożyli wniosek o upadłość, a sąd się do niego przychylił. Obecnie w mleczarni jest sądowy zarządca. W listopadzie 2019 roku jej operacjami zajęły się CBA i warszawska prokuratura.

Bielmlek próbowały ratować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kontrolowany przez niego BOŚ Bank. Pierwszy udzielił spółdzielni 63 mln zł pożyczki inwestycyjnej, drugi - łącznie 93,5 mln zł kredytów. Sposób, w jaki bank finansował klienta, budzi liczne wątpliwości nadzoru

Pierwszy kredyt został udzielony we wrześniu 2018 r. Jego wartość wynosiła 23 mln zł, ale miesiąc później zadłużenie spółdzielni w BOŚ Banku wzrosło już do 63 mln zł, co oznacza, że Bielmlek dostał drugi kredyt na ponad 40 mln zł. W styczniu następnego roku dobrał jeszcze 10 mln zł (zadłużenie wzrosło do 73,5 mln zł), a w sierpniu - 20 mln zł.

Kolejne porcje finansowania dla mleczarni były coraz korzystniej oprocentowane. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że BOŚ obniżał marżę, gdy Bielmlek słaniał się na nogach.

Przejęciem Bielmleku zainteresowana była OSM Piątnica. Ostatecznie od maja 2021 r. dzierżawcą zakładu w Bielsku Podlaskim został Laktopol.