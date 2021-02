Ceko: Konsumenci przyzwyczaili się do nowej sytuacji i wrócili do zakupów serów

Sytuacja Spółki jest stabilna, dzięki naszej lokalizacji i odpowiedzialności pracowników od kilku tygodni nie mamy nikogo objętego kwarantanną bądź izolacją. Z pewną nadzieją spoglądamy w przyszłość bo wygląda na to, że nasi konsumenci przyzwyczaili się już do nowej rzeczywistości i wrócili do zakupu sera w blokach – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Dariusz Zieliński, prezes Ceko.