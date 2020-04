Cena mleka w proszku spada najbardziej

Jak mówi, w pierwszym tygodniu kwietnia średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku w UE była o 17% niższa od notowanej w ostatnim tygodniu lutego. Było to związane zarówno z ograniczaniem popytu, utrudnieniami w transporcie morskim jak i przede wszystkim z obawami dotyczącym spodziewanego wzrostu zapasów. - Mleko w proszku ma relatywnie długi termin przydatności, stąd w warunkach niepewnego popytu większa część surowca kierowana jest do proszkowni. Warto dodać, że w kolejnych miesiącach produkcja mleka w Unii Europejskiej i Polsce będzie się zwiększać, a jego nadwyżki również trafią do proszkowni – zauważa.

W jego opinii, w sytuacji, kiedy pandemia rozprzestrzeni się na kolejne regiony i może skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej, globalny popyt na proszki może być mniejszy. - W mniejszym stopniu, po 8 proc. spadły ceny pełnego mleka w proszku i serwatki. W konsekwencji większej produkcji OMP, ograniczonego popytu na śmietanę ze strony HoReCa, obniżyły się też ceny masła – o 7% w porównaniu z ostatnim tygodniem lutego – mówi Paweł Wyrzykowski.

Zwraca także uwagę, iż sektor mleczarski odnotowuje spadek zamówień ze strony HoReCa. W takich krajach jak Włochy czy Hiszpania udział produktów żywnościowych, które były spożywane poza domem był znacznie większy niż w Polsce. - Na rynku powstaje też obawa, jak będzie kształtował się popyt na produkty mleczarskie w warunkach spadku siły nabywczej gospodarstw domowych związaną z nadchodzącym kryzysem gospodarczym. Warto jednak podkreślić, że walory prozdrowotne żywności będą dla konsumentów miały jeszcze większe znaczenie, a produkty mleczarskie wpisują się w ten trend – uważa ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.