Ceny materiałów budowlanych opóźniają inwestycje OSM Kosów Lacki

Spółdzielnia mleczarska z Kosowa Lackiego realizuje szeroki plan inwestycyjny. Jak dowiedział się portalspożywczy.pl, nieoczekiwanym problemem w jego realizacji stał się drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 11-10-2021, 13:23

Koszty materiałów budowlanych wpływają na inwestycje OSM Kosów Lacki

W bieżącym roku realizujemy zaplanowane inwestycje w postaci budowy nowej kotłowni gazowej wraz z silnikiem kogeneracyjnym. To dość kosztowne inwestycje warte ok 6 mln złotych, ale realizowane z wsparciem z ARiMR są dla nas możliwe do udźwignięcia. Od jakiegoś czasu to jednak nie kwestie finansowe związane z tą inwestycją są dominujące, ale opóźnienia w jej realizacji związane z brakiem i galopujący podwyżkami cen na materiały budowlane - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Andrzej Minarczuk, prezes OSM Kosów Lacki.

Koszty trudne do oszacowania

Podkreśla, że z tego powodu właściwie trudno dzisiaj oszacować wykonawcy realny koszt inwestycji, bo ceny materiałów budowlanych zmieniają się z dnia na dzień. - Według osób realizujących inwestycję dochodzi jeszcze problem braku ludzi do prac budowlanych. Stąd stres przy prowadzonych obecnie pracach związanych z tą inwestycją – dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Dwukrotny wzrost produkcji sera

Druga, równolegle prowadzona inwestycja to remont i przeniesienie do Kosowa zakupionej od syndyka z ROTR Rypin serowni. - Aktualnie trwa gruntowny remont serowni, ale już niebawem przystąpimy do jej montażu w zakładzie. Na szczęście tutaj prace idą zgodne z planem. To też bardzo duża inwestycja, z którą Spółdzielnia wiążą duże nadzieję. Po uruchomieniu powinniśmy dwukrotnie zwiększyć obecną ilość produkowanego sera żółtego - mówi prezes Minarczuk.