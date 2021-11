Ceny mleka przerzutowego zaskoczyły rynek

Rekordowe ceny mleka surowego szczególnie w przerzutach zaskoczyły cały rynek. Z mojego punktu widzenia nie są one uzasadnione w odniesieniu do cen gotowych produktów - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Leszek Figarski, prezes Zakład Mleczarski FigAND Sp.J.

Ceny mleka przerzutowego zaskoczyły rynek - mówi Leszek Figarski.

- Patrząc na historie takich skoków z roku 2013 i 2016, gdzie hossa trwała ok 8 do 9 tygodni, należy przypuszczać, że jesteśmy na szczycie, a po nim nastąpi spadek cen mleka i śmietany na rynku przerzutów - uważa Leszek Figarski.

Ceny w Polsce niższe o 10 proc.

Ceny mleka w skupie w Polsce od średnich unijnych są niższe o ok 10 proc. - Życzyłbym sobie, żeby taka sama różnica była widoczna w cenach wyrobów gotowych. Można wnioskować, że to raczej producenci, a nie rolnicy, powinni narzekać na obecną sytuację cenową - dodaje.

Podkreśla, że firma FigAnd obserwuje ciągły wzrost produkcji jogurtów greckich, jak również pozostałych produktów, w tym HoReCi, która praktycznie w całej okazałości wróciła do normy. - Co będzie działo się dalej trudno przewidzieć, bo jest to zależne od sytuacji epidemiologicznej w Polsce - zastrzega.

Zamienniki są niepożądane

Zapytany, jak firma odnosi się no najnowszych trendów, powiedział, że FigAnd zawsze będzie produkował to czego oczekuje od niego rynek. - W tej chwili produkujemy kilka produktów z dodatkiem tłuszczów roślinnych, chociaż osobiście uważam, że dla całego mleczarstwa proces zamiany tłuszczu mlecznego na roślinny jest niepotrzebnym zjawiskiem - powiedział prezes FigAND.

- Jestem przeciwnikiem zamienników - dodał.