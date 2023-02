Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich (KZSM) zwraca się do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa, z informacją o narastającej trudnej sytuacji na rynku mleka. W związku z tym prosi o działania interwencyjne.

KZSM apeluje o interwencje na rynku mleka /fot. KZSM

Gwałtowne spadki cen produktów mleczarskich

KZSM wystosował pismo, w którym podaje, że w ostatnich miesiącach, a w szczególnie w grudniu i styczniu br. gwałtownie pogorszyła się sytuacja na rynku produktów mleczarskich w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ta wielka zapaść dotyczy również produktów o zasięgu światowym takich jak mleko w proszku, masło w blokach, serwatka w proszku oraz sery dojrzewające i niedojrzewające.

Objawy tej zapaści to wyhamowanie możliwości sprzedaży poza granice kraju i w konsekwencji praktycznie codzienne niższe ceny produktów mleczarskich. KZSM w swoim piśmie podaje przykłady, gdy ser dojrzewający w przedziale kwiecień-październik 2022 kosztował 25 zł/kg, a w styczniu ok. 13,50 zł/kg; odtłuszczone mleko w proszku – 20 zł/kg a w styczniu ok. 11,50 zł/kg; masło ok. 34 zł/kg, a w styczniu ok. 20 zł/kg.

Import serów z Niemiec i Holandii

Jednocześnie prawie od roku narasta wzrost kosztów przetwarzania mleka i funkcjonowania podmiotów je przetwarzających. Sytuacja spadku cen produktów mleczarskich na charakter bardzo dynamiczny i wcześniej z takim tempem spadku cen produktów polskie mleczarstwo się nie spotkało.

KZSM podkreśla, że znaczący wpływ na tempo spadku cen mają takie kraje jak Niemcy i Holandia, które właściwie w ostatnich dwóch miesiącach sprzedają znaczne ilości serów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej po cenach znacznie niższych niż są na rynku w danym momencie w tych krajach. Ostatnio pojawiły się oferty sprzedaży serów dojrzewających z tych krajów po ok. 13 zł/kg.

Jak czytamy, zdaniem KZSM, trudno jest dzisiaj dokładnie określić przyczyny krachu mleczarskiego. Na pewno działają prawa rynku, gdzie popyt jest mniejszy niż podaż, prawdopodobnie występują też działania spekulacyjne wielkich kapitałów finansowych.

Pragniemy podkreślić, że ceny produktów mleczarskich, które w szybkim tempie pojawiają się na rynku występowały wówczas, gdy ceny skupu mleka wg GUS były ok. 1,30 zł za litr, a koszty wyprodukowania litra mleka były nieporównywalnie niższe niż obecnie. Uważamy, że nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy podmioty skupowe zaproponują rolnikom cenę litra mleka ok. 1,30 zł/litr. Takich cen rolnicy nie zaakceptują - czytamy w piśmie KZSM.

Związek uważa, że wobec powyższego najbardziej zasadny jest wniosek o spowodowanie uruchomienia interwencji na rynku mleka w skali Unii Europejskiej.

Proponowane ceny wykupu interwencyjnego

Aby wnioskowana interwencja odniosła realny skutek na rynku mleka powinny być wprowadzone szybkie i skuteczne działania interwencyjne. Wnioskuje przy tym o ustalenie realnych cen interwencyjnych:

OMP – równowartość w euro kwoty co najmniej 15 zł/kg

masło w blokach - równowartość w euro kwoty co najmniej 25 zł/kg.

W przypadku wprowadzenia interwencji wykupu przez Unię Europejską w/w produktów mleczarskich po proponowanych cenach, KZSM prognozuje możliwość utrzymania dla polskich rolników cen skupu mleka surowego na poziomie nie niższym niż 2,10 zł/litr.

Jednocześnie na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zwracamy się o zapewnienie przeznaczenia towarów objętych interwencją na rynku mleka, na cele pomocy dla osób dotkniętych klęską głodu oraz innych potrzebujących na obszarach środkowej i północnej Afryki oraz Bliskiego wschodu. Uważamy, że również w ostateczności zakupione w ramach interwencji odtłuszczone mleko w proszku można przeznaczyć na cele paszowe zastępując w znikomej części importowaną do Unii Europejskiej soję - czytamy w piśmie KZSM

