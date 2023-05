Jak wynika z danych GUS, tłuszcze w kwietniu taniały względem marca. To przekłada się na promocje na olej i masło w sieciach handlowych.

Ceny masła i oleju spadają - sieci ścigają się na promocje; fot. shutterstock.com

Tłuszcze roślinne i zwierzęce - ceny wg GUS

Według GUS, oleje i tłuszcze podrożały w kwietniu o 12,1 proc. rok do roku, ale STANIAŁY o 2,2 proc. mdm.

Tłuszcze roślinne zanotowały wzrost cen o 20,6 proc. w ujęciu rocznym i SPADEK o 2,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ceny tłuszczy zwierzęcych wzrosły o 5,5 proc. rdr i SPADŁY o 2,1 proc. mdm. (w tym masło podrożało o 3,2 proc. rdr i STANIAŁO o 2,3 proc. mdm.

Ceny masła i oleju w sklepach

Jak te dane GUS przekładają się na ceny w sklepach? Już widać "festiwal" promocji w sieciach handlowych.

Od kilku tygodni obserwujemy cenowy zjazd w dół masła. W ostatnich dniach ich ceny w Lidlu i Biedronce osiągnęły już nawet 3,49 zł na kostkę 200 g. Warunek? Trzeba było kupić 3 sztuki i nie można było kupić tego produktu na zapas (obowiązywał dzienny limit zakupu). W Lidlu w takiej promocji w ubiegłym tygodniu sprzedawano masło Mlekpolu marki Mazurski Smak, a w tym tygodniu - Masło z polskiej mleczarni (Mlekovita). W Biedronce w ubiegłym tygodniu przeceniono masło marki własnej Mleczna Kraina.

W tym tygodniu Biedronka promuje także niższe ceny oleju. Od poniedziałku do soboty 20 maja w sklepach Biedronka będzie okazja, by kupić olej rzepakowy Kujawski 1l za 7,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny to 4 butelki na kartę.

