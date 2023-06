Irlandia może uśmiercić 200 tys. krów w ciągu trzech lat, aby mogła osiągnąć cele klimatyczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej - podaje agencja dpa. Plan, który kosztowałby 640 mln dolarów (2,6 mld zł) pomógłby rolnictwu w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Irlandia rozważa zabicie 200 tys. krów; fot. unsplash.com / Jakob Cotton

Fit for 55. Wyśrubowane cele

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu kraje unijne powinny do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w stosunku do 1990 roku (Fit for 55).

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła niedawno, że Irlandia prawdopodobnie znacznie przekroczy swoje cele klimatyczne. Jeden z nich mówi, że emisje z samego sektora rolnictwa powinny spaść od czterech do 20 procent do 2030 roku.

200 tys. krów do zabicia

Zgodnie z propozycją Departamentu Rolnictwa w Dublinie, w ciągu najbliższych trzech lat zabitych może zostać prawie 200 tys. krów, aby osiągnąć cele klimatyczne państwa członkowskiego UE - pisze dziennik "Der Spiegiel", cytując agencję dpa. Zwierzęta te bowiem przyczyniają się do zmian klimatycznych.

W Irlandii, której populacja wynosi nieco ponad pięć milionów osób, żyje ponad siedem milionów sztuk bydła, w tym 1,55 miliona krów mlecznych.

Sprawą zaniepokojonych jest 18 tys. irlandzkich hodowców bydła. Według "The Trumpet", rząd irlandzki szacuje, że plan kosztowałby 640 milionów dolarów (2,6 mld zł) i pomógłby rolnictwu w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 25 proc. w ciągu najbliższych siedmiu lat.

