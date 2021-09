Chińczycy zasmakowali w polskim mleku

Dobre wyniki polskich firm mleczarskich w Chinach to efekt m.in. kontaktów nawiązanych przed epidemią SARS-Cov-2, a także wysokiej jakości polskich produktów - ocenia Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego.

Polskie firmy mleczarskie coraz lepiej radzą sobie w Chinach. fot. Yang Yang on Unsplash

Rośnie polski eksport mleczarski do Chin

Jak wynika z danych KOWR, od stycznia do czerwca 2021 roku z Polski do Chin wyeksportowano produkty mleczarskie za ponad 75 mln euro, co stanowi wzrost o 34 proc. rdr. W efekcie udział chińskiego rynku w całym wolumenie eksportu produktów mleczarskich wyniósł w pierwszej połowie tego roku aż 6%.

Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego ocenia na łamach farmer.pl, że tak duży wzrost wartości eksportu rok do roku może być potwierdzeniem akceptacji atrakcyjności cenowej polskich produktów u chińskich importerów.

- Gdyby faktycznie tak było, to znaczyłoby to, że polskie mleko w Chinach umiejętnie wykorzystuje naturalną przewagę konkurencyjną opartą na cenie i jakości. W efekcie w dłuższej perspektywie to dobrze rokuje możliwościom eksportowym polskich mleczarzy na rynek za Wielkim Murem - dodaje.

Obecnie uprawnienia eksportowe do Chin posiada 88 polskich zakładów mleczarskich, w tym 56 zakładów posiada zezwolenie na eksport mleka na produkty paszowe, 46 zakładów zezwolenie na ser, 2 zakłady na mleko w proszku dla dzieci.

