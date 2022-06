W europejskiej przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się temat konieczności ograniczenia zużycia energii. Mówi się nawet o jej racjonowaniu. Są jednak branże gdzie przerwy w bieżącym zasilaniu oznaczają katastrofę i gigantyczne straty. Jedną z nich jest mleczarstwo.

Co będzie gdy mleczarniom zabraknie energii? /fot. Pixabay

Krowy doi się dwa razy dziennie. Mleko musi być odpowiednio schłodzone i w reżimie temperaturowym dostarczone do mleczarni, gdzie jest przerabiane w sposób praktycznie ciągły. Jakiekolwiek przerwanie łańcucha chłodniczego oznacza zwiększony rozwój bakterii i konieczność utylizacji surowca. Jeśli mleczarnie nie będą miały zapewnionych stałych i stabilnych dostaw energii, tysiące litrów mleka zostanie zmarnowanych.

Ograniczenie dostaw energii może mieć ogromne konsekwencje dla mleczarstwa, bo mleko nie może czekać na przerób, to surowiec rolny wyjątkowo nietrwały. Mleczarnie nie będą mogły przerobić całego mleka, a więc również odebrać surowiec od rolników. Spowoduje to ogromne straty finansowe i niemożliwe do zaakceptowania marnowanie żywności