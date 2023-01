Biała dieta dotyczy żywienia, ale jest ściśle powiązana z stomatologią. Określa się tym mianem sposób odżywania po zabiegu wybielania zębów, tak, aby cieszyć się dłużej bielą zębów. Co powinno się jeść, a czego unikać?

Biała dieta po wybielaniu zębów. Co jeść, a czego unikać? | fot. Shutterstock

Biała jest konieczna po wybielaniu zębów, a czas jej stosowania zależy od metody zabiegu.

Jasne produkty powinny wyprzeć te ciemne, duży nacisk kładziony jest na nabiał i jasne warzywa oraz jasne pieczywo.

Należy unikać kolorowych produktów o silnych właściwościach barwiących.

Do picia najlepsza jest woda, a większości napojów lepiej unikać.

Co to jest biała dieta i kiedy jest potrzebna?

Biała dieta powinna być bezwzględnie stosowana po zabiegu wybielania zębów z użyciem profesjonalnych żeli wybielających, które zawierają wysokie stężenie karbamidu lub wodoru. To najczęstsza metoda wybielania, a dzięki tym substancjom aktywnym usuwane są wewnętrzne przebarwienia na zębinie pod szkliwem, dzięki czemu zęby stają się bielszy.

Zabieg wybielania żelami wysusza zęby, które potrzebują nawodnienia. Jeśli żywność i napoje będą kolorowe, będą chłonąć kolory i stwarzać ryzyko przebarwienia. Stąd właśnie biała dieta, która ma zapewnić trwalszy efekt pozabiegowy dla wybielonych zębów. Najczęściej to lekarz po zabiegu przekazuje pacjentom zalecenia odnośnie żywienia pozabiegowego.

Co można jeść na białej diecie? Lista produktów

Jasne (a najlepiej białe) produkty, jakie są zalecane po zabiegu wybielania to m.in.

kategoria nabiału (kefiry, maślanki, naturalne jogurty, mleko, masło, biały ser) i białka jaj,

jasne klarowne zupy (np. rosół) i kremy z białych warzyw (ziemniaki, seler, ogórek, białe szparagi, biała kapusta, biała fasola, kalafior, kalarepa, czosnek, pietruszka (korzeń), cukinia i bakłażan (bez skórki),

z mięs, ryb i owoców morza wybierzmy te jasne (kurczak, indyk, krewetki, małże, białe ryby, jak np. dorsz, mintaj),

do tego możemy spożywać białe pieczywo i płatki zbożowe oraz biały ryż, kasze jęczmienne i jaglane oraz jasne makarony,

sosy na bazie majonezu lub jogurtu naturalnego,

z przypraw stosujmy sól i biały pieprz,

z owoców warto np. postawić na banany, gruszki,

z przekąsek można spróbować np. frytek lub krakersów.

Co można pić na białej diecie?

do posiłków i pomiędzy nimi najlepiej serwować wodę lub wodę mineralną (bez cytryny).

jasne piwo i białe wino można spożywać dopiero po 48 godzinach od zabiegu.

Czego nie można jeść na białej diecie? Lista produktów

Zdecydowanie po zabiegu wybielania zębów należy unikać produktów z silnymi barwnikami, takich jak:

czerwone owoce i warzywa (np. buraki, pomidory, papryka, marchew, czerwona kapusta, brokuły, sałata, truskawki, maliny, jagody, borówki, porzeczki, jeżyny),

dżemy owocowe i przetwory warzywne (np. sosy pomidorowe), a także kompoty,

ciemne mięsa, w tym cielęcina, wołowina, wieprzowina, dziczyzna, wędliny oraz pasztety,

z kategorii nabiału - owocowe jogurty, sery żółte, wędzone, topione, do tego żółtka jaj,

czekolady w każdym rodzaju i inne produkty zawierające kakao (w tym słodycze),

do tego dochodzą przyprawy o właściwościach barwiących, takie jak curry, chilli, cynamon, papryka lub kurkuma,

kolejną grupą są dodatki do dań, takie jak keczup czy musztarda oraz ciemne sosy.

Czego nie można pić na białej diecie?

Wśród napojów warto unikać kawy, herbaty, soków owocowych i napojów gazowanych, czerwonego wina i innych kolorowych alkoholi, ciemnego piwa oraz kakao. Powinno się unikać także tytoniu oraz papierosów.

Oprócz żywności warto zwrócić uwagę na barwione płyny do ust (często spotyka się np. te w kolorze niebieskim lub zielonym), ich również lepiej unikać, zastępując je białymi płukankami dentystycznymi i pastami do zębów.

Ile powinna trwać biała dieta?

Nie ma jednej reguły odnośnie czasu trwania białej diety, a wszystko zależy od metody, jaką wykonano wybielanie zębów. Zabieg wykonany jednorazowo powinien być poparty tygodniem stosowania białej diety, przy założeniu, że 2 godziny po zabiegu powstrzymujemy się dodatkowo od jakiegokolwiek spożycia płynów i jedzenia (dotyczy to także płukania ust, palenia tytoniu, żucia gumy do żucia).

Biała dieta przy wybielaniu nakładkowym

Z kolei zabiegi wykonywane metodą nakładkową w domu przez pacjentów (co samo w sobie trwa od kilku do kilkunastu dni) muszą być wsparte stosowaniem białej diety już od rozpoczęcia zabiegu i trwać do końca planu zabiegowego plus dodatkowo tyle dni, ile trwała cała procedura.

