Co mleczarze myślą o nowym ministrze?

- Dajmy szansę nowemu ministrowi rolnictwa na przedstawienie planu działania, bo sektor rolny, także mleczarski czeka naprawdę trudny okres - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 28-10-2021, 10:54

Organizacje mleczarskie pozytywnie o nowym ministrze rolnictwa /fot. PAP/Mateusz Marek

Zapytaliśmy organizacje mleczarskie o ich opinie na temat nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Komentarze są pozytywne i cechuje je nadzieja na pozytywną współpracę.

Dobrze, że minister rolnictwa jest jednocześnie wicepremierem

W opinii Marcina Hydzika, prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka, jest to dobra zmiana dla polskiego rolnictwa z kilku powodów. Na stanowisko ministerialne został mianowany człowiek mający doświadczenie zawodowe w rolnictwie, piastujący już w przeszłości funkcje w tym ministerstwie, nie jest to więc eksperyment kadrowy.

- Kolejna kwestia to wzmocnienie polityczne Ministerstwa Rolnictwa poprzez równoczesne sprawowanie przez Henryka Kowalczyka funkcji wicepremiera. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście kształtujących się rozwiązań w ramach Zielonego Ładu i strategii od pola do stołu. Pozycja Ministerstwa Rolnictwa zdecydowanie się umocniła. Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom Ministerstwo Rolnictwa będzie jeszcze bardziej aktywnie włączało się w kwestie dotyczące naszego sektora, a będące w zakresie działań innych Ministerstw - ocenia prezes Hydzik.

Sektor mleczarski czeka naprawdę trudny okres. Henryk Kowalczyk pomoże

- Miałam okazje kilka razy rozmawiać na temat sektora mleka z nowym ministrem rolnictwa, premierem. I ten fakt, że nowy minister będzie jednocześnie wicepremierem uważam, że jest to właściwe docenienie roli sektora rolnego. Dajmy szansę nowemu ministrowi na przedstawienie planu działania, bo sektor rolny, także mleczarski czeka naprawdę trudny okres. Zatem gratuluję i trzymam kciuki - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Henryk Kowalczyk - nowy minister rolnictwa

Henryk Kowalczyk urodził się w 1956 roku w Żabiance na Mazowszu. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie.

Przypomnijmy, że od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. sprawował funkcję wiceministra rolnictwa, gdy w ramach koalicji PiS-Samoobrona-LPR resortem kierował Andrzej Lepper. W resorcie rolnictwa Kowalczyk nadzorował m.in. odrolnianie ziemi.

