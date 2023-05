Marcin Konarski, partner w Funduszu Avallon MBO w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że akwizycje w branży mleczarskiej wynikają z dwóch pobudek.

- Po pierwsze, jest to poszerzenie swojej strefy mlecznej. To np. przypadek Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jogo . Kontrakty z rolnikami są trudno wypowiadalne i większe podmioty wiedzą, że łatwiej jest kupić kogoś, kto jest znany lokalnie i poszerzyć sobie w ten sposób dostęp do surowca, zwłaszcza w trudniejszych czasach kiedy ceny się dynamicznie zmieniają - dodaje.

W ocenie eksperta drugi czynnik to rozpoznawalność regionalna i brandy.

- Polmlek kupił Ceko żeby mieć dostęp do trzech brandów “reymontowskich” ze względu na ich wysoką jakość. Teraz w kampaniach reklamowych intensywnie promuje właśnie sery Ceko i robi to już korzystając z własnej dystrybucji - wskazuje.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon przyznaje z kolei, że na rynku mleczarskim w Polsce jest dziś bardzo duża przestrzeń między liderami a resztą.

- Z perspektywy inwestycyjnej trzeba się więc mocno zastanowić, czy dana spółka ma skalę i pozycję żeby stawić im czoło, słowem czy jest w tym logika inwestycyjna. Jeżeli na rynku jest trzech liderów będących poza zasięgiem to każdy się zastanowi co można zbudować. My jako fundusz możemy pomóc budować marki, pozycję i poszerzyć dystrybucję. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wejścia do sieci to trudno dziś zbudować pozycję w oparciu o handel tradycyjny czy małe sklepy, których pozycja spada - wskazuje.