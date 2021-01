Co strategia Od Pola do Stołu przyniesie polskiemu mleczarstwu?

- Wszyscy mamy małą wiedzę na temat strategii Od Pola do Stołu. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa opracowało dokument, który analizuje wpływ strategii na świat w trzech scenariuszach: w przypadku, gdy Strategia zostanie wprowadzona tylko w krajach Unii Europejskiej, w krafach unijnych i blisko związanych jak Norwegia, Wielka Brytania czy Szwajcaria, oraz w skali całego świata - mówił Edward Bajko, prezes Spomleku i Polskiej Izby Mleka.

Cel strategii jest bardzo szczytny – jest nim ratowanie planety. Z tego względu, trudno go jednoznacznie krytykować. Zdaniem prezesa Bajko, warto przyjrzeć się bliżej wspomnianym scenariuszom opracowanym przez amerykańskich urzędników.

- Mówiąc wprost, ratowanie planety przez samą Europę, jest bez sensu. Podobnie jak scenariusz drugi, gdzie świat ma być ratowany przez Unie plus kilka dodatkowych państw. Z kolei ratowanie planety miałoby sens przez wszystkie kraje razem, ale ten scenariusz niesie wiele zagrożeń. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa przewiduje wzrost cen żywności na świecie o 89 proc. O ile społeczeństwa bogate, czyli mieszkańcy Europy czy Ameryki, niechętnie, ale będą w stanie udźwignąć ten ciężar, to większość ludzi na świecie już nie – mówił Edward Bajko. - Już teraz widzimy wpływ zmian cen ropy naftowej na zakupy mleka w proszku – zauważa.

W jego ocenie nie ma szans, aby cały świat przyjął unijną strategię. - Zostaje zatem to, że zostanie ona wdrożona tylko w Unii Europejskiej. Tu rodzi się wiele pytań – czy nasze rolnictwo, w tym branża mleczarska będzie nadal konkurencyjna na świecie? Jeśli przestanie taka być, to co należy zrobić: czy wprowadzić dopłaty do eksportu, co się stanie z importem? Pytań jest wiele.

- Musimy jako branża wspólnie zastanowić się co zrobić. Trzeba dokładnie zdefiniować te zagrożenia i wyjść im naprzeciw – postuluje prezes Bajko. Dodaje, że branża mleczarska powinna również zmierzyć się z mitami i fake'newsami dotyczącymi rolnictwa jak i samego mleczarstwa. - Wiele osób chce wprowadzać zmiany w rolnictwie, nawet w dobrej wierze, ale w oparciu o fałszywe informacje – mówił.

Podczas konferencji autorzy opracowania dr Piotr Szajner, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora mleczarskiego przedstawili wnioski zawarte w opracowaniu.