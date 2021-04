Co trzeci francuski rolnick planuje ograniczyć produkcję mleka

11 proc. badanych chce natomiast zwiększyć produkcję.

Przejście na emeryturę jako powód zaprzestania produkcji podała nieco mniej niż połowa respondentów, którzy podjęli taką decyzję - komentuje sondaż Noelle Paolo z Cniel. Około 20 proc. mówi o problemach finansowych, zbyt niskiej cenie mleka lub braku rozwoju sektora, a 11 proc. wymienia nadmierne obciążenie pracą i brak czasu wolnego.

W ciągu 20 lat liczba producentów mleka we Francji spadła o ponad połowę ze 120 tys. do mniej niż 52 tys. - podaje Cniel. Regiony najbardziej dotknięte "niezadowoleniem producentów" to te, które produkują najwięcej mleka w wielkich farmach m.in. Bretania, Kraj Loary i Normandia. Prawie 40 proc. rolników uważa, że ograniczy lub nawet zaprzestanie działalności mleczarskiej w tych regionach.

Średnia wielkość stad mlecznych we Francji sięga 68 sztuk, prawie dwukrotnie więcej niż w 2000 roku. Tradycyjni hodowcy stanowiący 35 proc. producentów oraz hodowcy ekologiczni jak również ci z małych gospodarstwa z 20-40 krowami są bardziej skłonni do kontynuowania produkcji.

Sondaż przeprowadzono w kwietniu wśród hodowców zrzeszonych w Cniel.