COGECA debatuje o WPR i umowach handlowych

Narzucony przez KE harmonogram jest mało realistyczny

Prezydium Cogeca jest przeciwne znakowaniu kraju pochodzenia

Brexit nadal budzi wiele emocji



Kilkugodzinne spotkanie zdominowała dyskusja na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej, skutków Brexitu i umów handlowych.

Negocjacje trójstronne w sprawie reformy WPR nadal trwają. Copa-Cogeca kontynuuje swoją działalność lobbystyczną przedstawiając swoje stanowiska i obawy instytucjom UE. Dotyczy to przede wszystkim warunkowości (normy GAEC i SMR), warunkowości społecznej, ekoprogramów i artykułów związanych z inwestycjami w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Działania te są prowadzone w ramach przygotowań do negocjacji trójstronnych.

Portugalska prezydencja zakłada, że w pierwszej połowie 2021 roku zostaną finalizowane rozmowy trójstronne. Jednakże wiele osób jest zdania, że narzucony przez KE harmonogram jest mało realistyczny.

Zdaniem wielu krajów decyzje dotyczące WPR powinny zostać podjęte jak najszybciej, alby dać rolnikom pewność w zakresie dalszego planowania przyszłości, inwestowania lub, niestety, odchodzenia z rolnictwa.

Prace nad projektem „Kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnych praktyk w zakresie biznesu i marketingu” rozpoczęły się 10 marca br. „Kodeks postępowania dotyczący odpowiedzialnych praktyk w zakresie biznesu i marketingu” powinien stworzyć ramy obejmujące konkretne dobre praktyki i dobrowolne zobowiązania w zakresie zrównoważoności (w tym zdrowia i odżywczości) dla wszystkich podmiotów działających w systemach żywnościowych. Kodeks ten jest częścią szerzej zakrojonej strategii „od pola do stołu” i jako taki skierowany jest zarówno do małych jak i dużych przedsiębiorstw z branży przetwórczej, hurtowników, detalistów, a także sektora gastronomii i hotelarstwa. Ostateczna wersja Kodeksu postępowania powinna zostać przygotowana do końca maja 2021 r. Wtedy stowarzyszenia reprezentujące podmioty ze „środka” łańcucha, indywidualne przedsiębiorstwa i inne odpowiednie strony zainteresowane będą mogły się pod nim podpisać.