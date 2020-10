Covid-19 zmienia strategię firmy Danone

Danone odczuwa skutki kryzysu związanego z koronowirusem: w trzecim kwartale przychody spadły o 2,5 proc., do 5,8 miliarda euro. - To efekt obostrzeń, kosztów związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego oraz niepewności konsumentów - mówi CEO Emmanuel Faber. Danone chce jak najszybciej powrócić do tempa wzrostu od 3 do 5 proc., dlatego zapowiada podjęcie działań strukturalnych.

Koncern chce dokładnie ocenić swoją działalność: Danone analizuje opcje strategiczne dla swojego oddziału w Argentynie oraz dla linii Vega, amerykańskiej marki warzywnych napojów białkowych. Firma może również przejrzeć inne aktywa. Niedawno grupa sprzedała resztę swoich udziałów w japońskiej marce probiotycznej Yakult.

Zdaniem Fabera, przebudowy wymaga również organizacja wewnętrzna. Szef koncernu mianuje dwóch dyrektorów generalnych „makroregionalnych” do kierowania działaniami międzynarodowymi i północnoamerykańskimi: muszą oni przenieść lokalne realizacje na wyższy poziom i szukać synergii między kategoriami. Pojawi się również nowy dyrektor operacyjny, który zintegruje ważne strategicznie funkcje, od badań i rozwoju, poprzez zamówienia, po operacje i jakość.

