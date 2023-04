Produkty mleczne zawierają białka i witaminy oraz są ważnym źródłem wapnia, który pomaga utrzymać mocne kości i zęby. Czy jednak każdy produkt mleczny będzie odpowiedni dla diabetyków?

Czy cukrzycy mogą pić mleko i maślankę? | fot. Unsplash

Mleko o niższej zawartości tłuszczu ma wszystkie zalety pełnego mleka.

Ser może zawierać dużo tłuszczu i soli, więc należy sprawdzać wielkość porcji.

Największą zaletą maślanki jest jej niska zawartość tłuszczu, co czyni ją idealnym napojem wspomagającym odchudzanie.

Jogurty mogą również znacznie różnić się zawartością tłuszczu, więc najlepiej sprawdzać etykiety.

Niektóre produkty mleczne mogą zawierać dużo tłuszczu i tłuszczów nasyconych, więc tam, gdzie to możliwe, należy wybierać alternatywy o niższej zawartości tłuszczu.

Dorośli i starsze dzieci, którzy spożywają zbyt dużo tłuszczu, mogą przybrać na wadze, a zbyt dużo tłuszczów nasyconych może spowodować wzrost poziomu cholesterolu, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia CVD, więc opłaca się wybrać opcje o niższej zawartości tłuszczu.

Czy cukrzycy mogą pić mleko?

Dobrym początkiem jest przejście na mleko o niższej zawartości tłuszczu, takie jak mleko półtłuste. Aby uzyskać jeszcze większą różnicę, najlepiej wypróbować mleko odtłuszczone. Mleko o niższej zawartości tłuszczu ma wszystkie zalety pełnego mleka, w tym wapń, traci się tylko tłuszcz.

Zalecana dzienna porcja mleka dla diabetyków to 190 ml. W przypadku jogurtu naturalnego lub lub niskotłuszczowego jogurtu greckiego będzie to 150 g, twarogu - 2 łyżki, a sera żółtego - 30 g.

Mleko o niższej zawartości tłuszczu ma wszystkie zalety pełnego mleka. | fot. Pixabay

Czy cukrzycy mogą jeść sery żółte?

Ser może zawierać dużo tłuszczu i soli, więc należy sprawdzać wielkość porcji. Zalecana wielkość porcji to 30 g/1 uncja – mniej więcej wielkość pudełka zapałek.

Sery takie jak Cheddar, Brie czy Edam są bogate w tłuszcz, zazwyczaj zawierają od 20 do 40 g tłuszczu na 100 g. Patrząc na etykiety należy pamiętać, że żywność zawierająca więcej niż 17,5 g tłuszczu na 100 g jest uważana za żywność o wysokiej zawartości tłuszczu.

Ser może również zawierać dużo soli (więcej niż 1,5 g na 100 g uważa się za dużo), która może podnieść ciśnienie krwi, co nie jest dobre dla ogólnego stanu zdrowia.

Najlepiej wybierać sery twarde o obniżonej zawartości tłuszczu i zwykłe sery twarde, ale pamiętając, że nadal są bogate w tłuszcz, więc należy kontrolować wielkość porcji.

Sery żółte mają indeks glikemiczny wynoszący 0.| fot. Pixabay

Jogurt a cukrzyca. Jaki powinni jeść diabetycy?

Jogurty mogą również znacznie różnić się zawartością tłuszczu, więc najlepiej sprawdzać etykiety i wybierać opcje o niższej zawartości tłuszczu. Należy jednak pamiętać, że producenci żywności czasami zastępują tłuszcz dodatkiem cukru, aby zrekompensować zmianę smaku i konsystencji po usunięciu tłuszczu. Opakowanie 150 g jogurtu może często zawierać 20 g cukru dodanego (co odpowiada 5 łyżeczkom) oprócz 6-12 g laktozy – naturalnego cukru zawartego w mleku.

Dobrym rozwiązaniem jest jogurt naturalny lub niskotłuszczowy jogurt grecki, który można osłodzić, dodając posiekane owoce o niskim indeksie glikemicznym.

Czy cukrzycy mogą pić maślankę?

Wbrew swojej nazwie maślanka to niskotłuszczowy napój będący pierwotnie pozostałością kwaśnego mleka, które otrzymuje się w procesie odtłuszczania masła ze sfermentowanego mleka. Podczas tego procesu ubijania w naczyniu pozostaje również trochę kwaśnego mleka, które jest pełne wapnia, białka, witamin i wielu dobrych bakterii.

Bogata w wapń, żelazo, witaminę C, węglowodany i białka maślanka pomaga zwiększyć odporność i jest dobra dla zdrowia jelit. Największą zaletą maślanki jest jej niska zawartość tłuszczu, co czyni ją idealnym napojem wspomagającym odchudzanie.

Maślanka pomaga zwiększyć odporność i jest dobra dla zdrowia jelit. | fot. Shutterstock

Indeks glikemiczny maślanki

Z indeksem glikemicznym (IG) wynoszącym 35, maślanka jest jednym z bezpiecznych napojów spożywanych przez diabetyków.

Indeks glikemiczny mleka i jogurtu

Mleko o obniżonej zawartości tłuszczu ma indeks glikemiczny wynoszący 30, a standardowe wersje mieszczą się w przedziale 31-34. Odtłuszczone mleko ma IG w przedziale 32-37.

Jogurt naturalny o obniżonej zawartości tłuszczu ma IG równe 35. Słodzone jogurty potrafią mieć IG powyżej 50.

Indeks glikemiczny serów żółtych

Sery żółte mają indeks glikemiczny wynoszący 0.

Czym jest indeks glikemiczny?

Za pomocą indeksu glikemicznego pracownicy służby zdrowia określają, czy żywność jest odpowiednia dla diabetyków, czy nie, a indeks świadczy o tym, jak skutecznie żywność zawierająca węglowodany podnosi poziom cukru we krwi.

W oparciu o wartość IG żywność można uszeregować od 0 do 100, gdzie produkty spożywcze mieszczące się poniżej 1 do 55 są uważane za żywność o niskim IG, od 56 do 69 o średnim IG, podczas gdy 70 i wyższe są klasyfikowane jako żywność o wysokim IG.

opr. za: diabetes-org-uk, breathewellbeing.in

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl