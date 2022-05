Ćwierć wieku z Maślanką Mrągowską

Tegoroczna kampania Maślanki Mrągowskiej będzie niezwykle smakowita i wyjątkowa. Jej celem jest pokazania odbiorcom, że dzięki tradycyjnej recepturze i naturalnemu składowi maślanka sprawdzi się, jako składnik wielu przepisów, który dodaje daniom smaku, a także wzbogaca ich aspekt zdrowotny. Z okazji 25-lecia nie zabraknie aktywności dla konsumentów, między innymi konkursów i wakacyjnej loterii. Działania nakierowane będą na szeroką obecność marki w Internecie oraz TV.

Ćwierć wieku z Maślanką Mrągowską /fot. mat.pras

Już w maju zeszłoroczna idea kampanii „Pysznie i zdrowo” zostanie zaprezentowana w nowej, odświeżonej formule.

Cykle działań promocyjnych

Na całość działań w 2022 roku, składać się będzie 5 cykli, które pokażą wszechstronność marki i jej produktu.

1. Pysznie i zdrowo, i na nowo – wiosna to najlepszy czas, by wcielić w życie nowe nawyki, nie tylko te żywieniowe, ale też ekologiczne – Maślanka Mrągowska będzie wspierać konsumentów w postanowieniach i podpowiadać im, jak w nich wytrwać.

2. Pysznie i świeżo – latem nie może zabraknąć świeżych owoców i warzyw. Marka pokaże, jak łączyć je z napojami fermentowanymi.

3. Pysznie i na bogato – to cykl loteryjny trwający przez miesiące wakacyjne. Maślanka Mrągowska to bogactwo smaku i wartości odżywczych, a konsument sięgający po ten kulinarny skarb, będzie mógł się wzbogacić dosłownie, bo do zgarnięcia będą nagrody pieniężne.

4. Pysznie i aktywnie – na jesień do zdrowej diety, warto dodać ruch, by w tym trudnym dla organizmu okresie, wspomagać jego odporność. Maślanka Mrągowska podzieli się dobrą energię.

5. Pysznie i po swojemu – właśnie takie Święta są najlepsze, z tradycyjnymi przepisami, ale z nutką eksperymentowania i nowoczesności, bo w gotowaniu z Maślanką Mrągowską liczy się przede wszystkim radość i smak.

Działania na TikTok

Tegoroczne działania marketingowe dla Maślanki Mrągowskiej są dla nas wyjątkowe, ponieważ będą nawiązywać również do 25 lat obecności marki na polskim rynku. Ćwierć wieku w kuchniach konsumentów zobowiązuje, dlatego bardzo zależy nam na ich edukacji i budowaniu świadomości na temat nie tylko smaku, tego wartościowego produktu, ale także różnorodności kulinarnego zastosowania oraz prozdrowotnych właściwości, jakie posiadają napoje fermentowane – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

– Maślanka Mrągowska jako nowoczesna marka podejmuje działania komunikacyjne w najpopularniejszych obecnie kanałach, takich jak TikTok, współpracując z influencerami. Śledząc trendy i odpowiadając na potrzeby konsumentów, nie zapominamy także o ekologii. Dlatego odbiorcom kampanii przybliżymy Eko Smaczki, czyli cykl porad poświęconych idei zrównoważonego rozwoju. Zaprezentujemy również opakowanie Maślanki w nowej odsłonie.

Kampania Maślanki Mrągowskiej

Przed nami czas pełen smaku, nowości, świeżości, naturalności, aktywności i zdrowia. Działania obejmą kampanię w social media, TV oraz banerową, a także aktywność influencerów, loterię oraz konkursy konsumenckie. Historię marki i wspomnienia z lat 90., gdy powstała, porady kulinarne oraz przepisy z wykorzystaniem maślanki znaleźć można na stronie www.maslankamragowska.pl.

Za realizację kampanii odpowiedzialna jest Katarzyna Skrodzka Brand Manager marki, za strategię i kreację agencja Change Serviceplan oraz dom mediowy Media Republic.