Czarny PR mleka należy zwalczać uśmiechem

- Tak działają politycy i propozycja zakazu reklamowania produktów mleczarskich zgłoszona przez panią europosłankę w tą logikę politycznego działania doskonale się wpisuje. Są na świecie tysiące ludzi, którzy wierzą, że ziemia jest płaska, więc należy oczekiwać, że znajdą się miliony, które uwierzą, że nabiał szkodzi - zauważa.

Podkreśla, że w Polsce wystarczą tysiące, żeby zdobyć mandat posła. - Trudno mi sobie wyobrazić, że racjonalny polityk na serio wierzy, że rządy państw europejskich zakażą reklamy nabiału, bo uznają, że spożywanie go jest tak samo szkodliwe dla zdrowia jak palenie papierosów albo picie wódki. Jeżeli w to wierzy, to nie nadaje się do realnej polityki, a jeżeli nie wierzy i zachęca, to cynicznie oszukuje potencjalnych wyborców. Tak, czy siak, powinna się zająć czymś innym - mówi Edward Bajko.

W jego opinii, w czarnym PR skierowanym przeciwko hodowli krów wykorzystuje się efektowne chwyty retoryczne licząc na to, że odbiorcy nie będą się nadmiernie doszukiwać w tych wywodach logiki. Popularne jest na przykład twierdzenie, że do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzebne jest półtora tysiąca litrów wody. - To ja równie mądrze zapytam, dlaczego kilogram wołowiny nie waży półtorej tony tylko nadal 1 kilogram ? Do wielu trafia argument, że krowa cierpi, gdy jest dojona. Nie musicie wierzyć hodowcom, że o swoje krowy dbają. Zapytajcie własną mamę, co robiła, gdy miała pokarm i z jakichś powodów nie mogła Was nakarmić, albo miała go więcej niż potrzebowaliście ? U naszych mam nazywamy to odciąganiem mleka, ale przecież chodzi o to samo - mówi prezes PIM.

- Czarny PR należy zwalczać uśmiechem, bo to, co staje się śmieszne przestaje być groźne - dodaje.