Mam ogromną nadzieję, że następca Ministra Kowalczyka wycofa się z groźnych dla mleczarstwa, ale i całego rolnictwa, pomysłów w rodzaju Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chciałbym wierzyć, ze procedowanie tego typu pomysłów będzie odbywało się w drodze konsultacji i uzgodnień, czyli zaczniemy od wspólnej dyskusji nad sensem projektu, a później przejdziemy do jego szczegółów. Tymczasem w przypadku FOR najpierw organizowano konferencję uzgodnieniową nad szczegółami poszczególnych przepisów, a dopiero później obiecywano dyskusję ogólną nad zasadnością proponowanych rozwiązań. To nie stwarza dobrej atmosfery do spokojnej i wyważonej dyskusji

- mówi Marcin Hydzik