Czy mleczarstwo skorzysta na wejściu Amazona na polski rynek?

- Przyczyn niewielkiego do tej pory udziału e-commerce na rynku produktów spożywczych jest wiele. Najważniejsze są tu niewątpliwie tematy logistyki (utrzymanie odpowiedniej temperatury, szybkość dostawy, czy jej cena), świeżości produktów wynikającej z dostawy i ich magazynowanie, czy rotacji produktów i niskiej wartości produktu w stosunku do wysyłki. Mimo tych problemów wg. danych Gemiusa już 30% kupujących online dokonało zakupu produktów spożywczych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - mówi Karol Tak, Head of Marketplace (Amazon) G Media Plus.

Jego zdaniem, temat sprzedaży produktów mleczny jest tu szczególnie ciekawy, ale wyjątkowo trudny. - Na tę chwilę na marketplace’ach dobrze sprzedają się produkty mleczarskie takie jak mleka następne, mleka modyfikowane, czy mleka w proszku. Niestety wspomniane już wcześniej utrudnienia logistyczne nie pomagają w sprzedaży produktów świeżych takich jak chociażby jogurty, twarogi, czy sery. Problemem jest też ich niska cena jednostkowa, dość szeroka dostępność offline, krótsze niż standardowo w e-commerce terminy przydatności przez co niższa potrzeba zakupów większej ilości produktów w koszyku i w związku z tym relatywnie droga dostawa - zwraca uwagę Karol Tak.

Podkreśla, że do tej pory sprzedaż produktów spożywczych w tym produktów mlecznych prowadzona była głównie przez szerokoasortymentowe super i hipermarkety, które oferując bogatą gamę względnie tanich produktów. Pozwala to na stworzenie koszyka zakupowego, którego wartość daje możliwość wysłania zamówienia w ramach darmowej dostawy. Do najmocniejszych graczy tego rynku należą niewątpliwie Frisco z doskonałym systemem obsługi zamówień w zautomatyzowanych magazynach i bardzo wygodną formą dostawy, a także Carrefour z ciekawą formą odbioru osobistego w sklepie, czy Auchan Direct. Od jakiegoś czasu na scenę weszły także marketplace’y. Wg. Gemiusa Allegro znajduje się na 2 miejscy pod względem spontanicznej świadomości onlineowych sklepów z produktami spożywczymi. Z początku były to produkty wysoko przetworzone lub mocno opakowane. Powstają jednak nowe rozwiązania jak chociażby lodowkomaty Inpostu, które najprawdopodobniej pomogą w zwiększeniu sprzedaży produktów świeżych. Trudny może być tu jednak temat magazynowania jednak, gdy pojawi się zainteresowanie na pewno pojawią się też i nowe rozwiązania. Na pewno dużym plusem Allegro w tej chwili jest współpraca zarówno z Carrefourem jak i Auchan, które już dziś sprzedają produkty spożywcze na platformie.