Czy możliwe jest wstrzymanie eksportu produktów mlecznych do Chin?

Premier o 2021 r: mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze i powrót branż do popandemicznej normalności

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka zwróciła się o wyznaczenie laboratorium do ministerstwa zdrowia.

Pismem GIWbż.540.160.2020.2.CN z dnia 24.09.2020 Główny Lekarz Weterynarii, poinformował Polską Izbę Mleka, że decyzją Generalnej Administracji Celnej ChRL opakowania produktów mrożonych i chłodzonych będą badane pod kątem obecności wirusa COVID 19 na ich powierzchni.

Jak czytamy w piśmie zaadresowanym do Adama Niedzielskiego, jeżeli dwa kolejne testy dadzą pozytywny wynik, zezwolenie importowe danego producenta będzie zawieszane na tydzień, po czym automatycznie zostanie wznowione. W przypadku trzech pozytywnych testów u tego samego producenta, okres zawieszenia zostanie wydłużony do 4 tygodni. Taki wymóg, aczkolwiek kłopotliwy, był do zaakceptowania przez przetwórców mleka.

W dniu 18.12.2020 r. Polska Izba Mleka otrzymała informację, że obecnie strona chińska żąda wyników testów wykonanych na opakowaniach na obecność kwasu nukleinowego COVID-19 na próbkach eksportowanej żywności mrożonej i chłodzonej produktów, przed ich wysłaniem do Chin, nie podając wymaganej metodologii. Nie wchodząc w meritum takiego wymogu, powstaje problem, gdzie takie testy mogą być wykonane w Polsce. Laboratoria badające żywność w kraju nie spełniają wymogu zachowania środków hermetyczności grupy 2 zagrożenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki), tak więc jedynymi laboratoriami, które mogłyby wykonywać takie badania są laboratoria wykonujące testy na obecność wirusa COVID 19 u ludzi.

- W związku z powyższym proszę o informację, czy istnieje możliwość dedykowania jednego/dwóch laboratoriów wykonujących testy na obecność wirusa COVID u ludzi do wykonywania testów na obecność wirusa COVID na opakowaniach produktów mlecznych? Jaka procedura musiałaby być wdrożona, aby ten problem mógł być rozwiązany? Proszę także o wskazanie metodologii badań. Problem jest bardzo ważny, bo dotyczy kontynuacji eksportu do Chin produktów mlecznych o wielomilionowej wartości – pisze Agnieszka Maliszewska.