Co ważne, uwarunkowania rynkowe pozostawały w tym okresie na tyle korzystne, że branża odnotowała nie tylko wzrost przychodów, ale wzrost zysku netto przy rosnącej rentowności. Ogólny wzrost cen żywności oraz stosunkowo duża skłonność do akceptacji wyższych cen przez konsumentów sprzyjały transmisji rosnących kosztów na kolejne ogniwa łańcucha wartości.

Sytuacja na rynku mleka sprzyjała budowaniu „poduszki finansowej” przez segment przetwórczy, co będzie stabilizowało sytuację sektora w czasach możliwego spowolnienia gospodarczego.

W dodatku polski przemysł mleczarski znajduje się w lepszej sytuacji niż konkurenci z Europy Zachodniej pod względem dostępu do surowca. W większości państw UE, w pierwszej połowie br. produkcja i skup mleka były niższe r/r. We wskazanym okresie łączne dostawy mleka surowego do zakładów przetwórczych w UE spadły o 0,7% w relacji rocznej

- mówi Grzegorz Rykaczewski