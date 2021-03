Czy największe proszkownie zabiorą mleko mniejszym?

Nowopowstające proszkownie to odpowiedź na wzrost podaży mleka

Przepłacanie za surowiec nie jest w tej chwili uzasadnione

Nie będzie gwałtownych zmian w szeregach dostawców

Nowopowstające proszkownie to moim zdaniem odpowiedź na wzrost podaży mleka. Warto również zauważyć, ze największe proszkownie w Polsce należą zazwyczaj do przedsiębiorstw wielozakładowych, co pozwala kierować strumień surowca w zależności od potrzeb i możliwości spieniężenia. Jeżeli cena OMP nagle się załamie, to surowiec zawsze będzie można wykorzystać do produkcji np. serów lub galanterii. Jeżeli popyt na OMP nagle wzrośnie – to surowiec, kosztem innych produktów będzie można skierować do produkcji proszku.

Ponadto budowa proszkowni bez bazy surowcowej, jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym i nie sądzę by ktoś podjął się rozbudowy zakładu, przewidując, że głównym źródłem mleka do produkcji będzie „podbieranie" rolników mniejszym mleczarniom. Po pierwsze oznaczałoby to konieczność przynajmniej tymczasowego płacenia za surowiec więcej niż konkurencja, po drugie aktualnie ceny OMP nie są tak wysokie jak np. 2007r., a koszt produkcji jest zbliżony, o ile nie wyższy. Zatem przepłacanie za surowiec nie jest w tej chwili uzasadnione, zwłaszcza, że można go czasem kupić taniej za granicą.

Jeżeli jednak ceny OMP zaczęłyby się nagle piąć w górę, to sytuacja rzecz jasna uległaby zmianie – wówczas, tak jak w przeszłości, agresywna polityka cenowa mogłaby doprowadzić do przejścia niektórych dostawców z jednych zakładów do drugich, ale nie pamiętam sytuacji, w której takie działania spowodowałyby zamknięcie jakiejś mleczarni wyłącznie z powodu nagłego skurczenia się bazy surowcowej.

Ponieważ jednak aktualne notowania OMP nie są nawet zbliżone do rekordów sprzed 13-14 lat, póki co nie przewidywałbym gwałtownych zmian w szeregach dostawców współpracujących z tą lub inną mleczarnią.

