Czy otwartość na małych dostawców to pułapka?

Od pewnego czasu sieci handlowe chwalą się, że do współpracy zapraszają małe, lokalne mleczarnie. Wcześniej jednak drzwi sieci handlowych były dla nich zamknięte, a półki niedostępne. Co się zatem zmieniło?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 19-04-2022, 19:25

Czy otwartość na małych dostawców to pułapka? /fot. Unsplash

Wśród trendów rynkowych lokalność niewątpliwie odgrywa istotną rolę. Polacy chcą kupować wyroby firm które znają, gdzie pracują ich znajomi i które płacą podatki blisko ich zamieszkania. To zjawisko chcą wykorzystać zarówno lokalni producenci, szukający nieustannie zbytu dla swoich produktów, jak również detaliści coraz częściej starający się stać „sklepem z sąsiedztwa”.

Nowe zalety małych dostawców

W gazetkach promocyjnych i komunikatach prasowych coraz częściej można trafić na informację, iż sieć handlowa wprowadza na półki produkty małych lokalnych dostawców. Detaliści chwalą się tym słusznie uważając, że to zostanie pozytywnie odebrane przez społeczności, do których chcą dotrzeć ze swoją ofertą. Sieci handlowe podkreślają przy tym sprawdzoną jakość produktów, bezpośrednie relacje i krótki łańcuch dostaw. Jest to wyraźna zmiana polityki, gdyż wcześniej warunkiem współpracy były m.in. duże wolumeny dostaw.

Przewaga konkurencyjna