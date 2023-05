Jak podaje gostynska.pl, zarząd spółdzielni mleczarskiej w Gostyniu podnosi ceny mleka. Wcześniej, ich gwałtowna i znaczna obniżka spowodowała wybuch niezadowolenia dostawców mleka.

Czy podwyżka cen mleka w OSM Gostyń uspokoi nastroje rolników? /fot. Unsplash

Wahania ceny mleka w OSM Gostyń

Jak czytamy, zgodnie z wcześniejszą obietnicą daną rolnikom, od czerwca wzrośnie cena płacona za dostarczony surowiec. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia, OSM Gostyń obniżył cenę mleka z 2,10 zł, za litr do 1,50 zł. Wywołało to ostre protesty dostawców mleka.

Jak czytamy, 23 maja odbyło się posiedzenie rady nadzorczej gostyńskiej spółdzielni mleczarskiej, na którym ustalono, że od czerwca zmienia się cennik surowca, dostarczanego do zakładu. Prezes Stefan Stachowiak nie zgodził się z propozycją podwyżki o ponad 20 groszy, o co wnioskowali członkowie rady nadzorczej (padały propozycje podwyżki nawet o 25 groszy). Szef zarządu jest ostrożny. Miał oświadczyć, że obecnie stać zakład na to, by podwyższyć stawkę płaconą za litr mleka jedynie o 17 groszy - w pozycji cennikowej jaką jest dopłata do klasy ekstra. Jest możliwość że jeżeli wyniki ekonomiczne mleczarni, czyli przychody i poniesione koszty będą korzystne za maj to cena mleka będzie korygowana w górę. Czy będzie za maj jednorazowa premia, co nieraz praktykowano już w tym zakładzie? - podaje gostynska.pl.

OSM Gostyń jest największym producentem mleka zagęszczonego w Polsce.

Średnie ceny mleka w kwietniu w Polsce

Jak wynika z GUS, w kwietniu br., średnia cena w Polsce za hl mleka wynosiła w skupie 216,80 zł, czyli 2,16 zł za litr, a województwie wielkopolskim 211,32 zł/hl, czyli 2,11 zł za litr.

