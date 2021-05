Czym żyło mleczarstwo przez cztery pierwsze miesiące 2021 r.?

Minęły cztery miesiące 2021 roku, czyli jedna trzecia. Warto podsumować i przypomnieć najważniejsze wydarzenia, gdyż mogą pomóc one postawić realne prognozy na dalszą cześć tego roku.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 05-05-2021, 08:06

mleczna środa

Minęły już cztery miesiące br. roku /fot. Unsplash

Nowy zarząd Mlekpolu

Od 1 stycznia zmienił się zarząd SM Mlekpol. Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji SM Mlekpol został Zbigniew Groszyk, który dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Grajewie. Spółdzielnia podkreśla, że wielkość firmy oraz konieczność sprostania dynamicznym zmianom rynkowym były podstawą powołania wiceprezesa ds. Produkcji. W ramach swoich obowiązków nowy Członek Zarządu będzie odpowiadał m.in. za nadzór nad przetwórstwem mleka, serwatki i innych produktów, rozwój dotychczasowego asortymentu, wdrażanie innowacji technologicznych, racjonalne wykorzystanie zdolności przetwórczych, zużycie opakowań i środków myjących oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

Dzierżawa majątku Bielmleku

2 lutego zakończył się ważny etap w pracach nad dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. – Podpisałem dwa dokumenty bilateralne z Generalną Administracją Celną ChRL określające warunki eksportu do ChRL kolejnych grup polskich produktów: mąki oraz produktów mlecznych z przeznaczeniem na pasze – poinformował wówczas minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Branża na taki krok czekała kilka lat, to niezwykle ważne w reakcjach handlowych PL i CHRL. Mamy 11 firm, które chcą wysyłać do Chin parmeat serwatkowy.

Luty to także kolejny odcinek "serialu" z Bielmlekiem w roli głównej. Spółdzielnia mleczarska Bielmlek podpisała umowę dzierżawy majątku spółdzielni z Laktopolem. Po zatwierdzeniu umowy przez UOKiK Laktopol miał rozpocząć swoją produkcję w Bielsku. Jednak sąd umorzył proces restrukturyzacji. Czy mleczarnię czeka upadłość?

Najszerzej komentowanym wydarzeniem lutego był apel Sylwii Spurek, obecnie europoseł Zielonych, która nawoływała, aby zakazać promowania i reklamowania mięsa, mleka, nabiału. Sylwia Spurek udostępniła na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że jej zdaniem już dawno powinien obowiązywać zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Wywołało to falę komentarzy i odpowiedzi.

Seria smutnych informacji z rynku w marcu

Marzec nie był dobrym czasem na spółdzielczości mleczarskiej. W dniu 5. marca 2021 r. zmarł przeżywszy 63 lata Bogumił Konicer, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Gąsocin, a wcześniej był wieloletnim prezesem Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

W połowie marca zrezygnował ze stanowiska prezesa Danone Emmanuel Faber. Jego miejsce zajął tymczasowo Gilles Schnepp.

Miesiąc ten zakończył się tragicznie, gdyż 31 marca 2021 r. zmarł Wilhelm Beker, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Miał 64 lata. Wilhelm Beker pracował w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie od 1981 roku, a jej prezesem został w 1998 roku. Stworzył silną markę, która jest znana w całej Polsce.

Kwiecień pod znakiem konsolidacji

Czwarty z kolei miesiąc zaczął się od informacji o sprzedaży majątku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie przez syndyka masy upadłości. Minimalna cena wynosi blisko 15 mln złotych.

Równocześnie odżył temat konsolidacji mleczarstwa, gdyż . kwietnia br. do UOKiK-u wniosek wpłynął wniosek o połączenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem z Kaliską Spółdzielczą Grupą Producentów Mleka w Kaliszu. Przewidywalna data dokonania koncentracji 1 lipca 2021.

