Dalszy wzrost cen mleka w skupie

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2021 r. wyniosła 155,71 zł/1 hl i była wyższa o 12,7 proc. niż we wrześniu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do sierpnia 2021 r. była o 0,7 proc. wyższa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 04-11-2021, 10:17

Dalszy wzrost cen mleka w skupie /fot. Unsplash

Najwyższe ceny we wrześniu 2021 r. płaciły podmioty skupowe z województw: podlaskiego - 161,85 zł/1 hl, lubuskiego - 161,09 zł/1 hl oraz warmińsko-mazurskiego - 158,11 zł/1 hl.

Najbliżej średniej krajowej otrzymywali producenci mleka z województw: mazowieckiego - 155,35 zł/1 hl, lubelskiego - 154,96 zł/1 hl, oraz wielkopolskiego 154,33 zł/1 hl.

Najniższe ceny za dostarczony surowiec płaciły mleczarnie z województw: małopolskiego - 142,19 zł/1 hl, łódzkiego - 146,23 zł/1 hl i podkarpackiego - 149,95 zł/1 hl.