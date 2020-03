Danone: Dopasowujemy się do nowej sytuacji

W trosce o zdrowie naszych pracowników – już na kilka tygodni przed pojawieniem się pierwszego przypadku infekcji w Polsce - podjęliśmy szereg działań prewencyjnych w naszym zakładzie produkcyjnym. Cała załoga przeszła specjalne szkolenie z zakresu wzmocnionej higieny oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia infekcji. Na terenie całego zakładu dostępne są środki dezynfekujące. Regularnie dezynfekowane są również przestrzenie wspólne. Wzmocniliśmy również ograniczenia i regulacje dotyczące kontaktu oraz wejścia osób z zewnątrz na teren zakładu. Dodatkowo, do końca kwietnia zakazane są wszystkie podróże służbowe, a spotkania – takie jak seminaria, zebrania czy szkolenia – są na bieżąco przekładane lub organizowane w trybie online. Osoby, u których występują jakiekolwiek objawy choroby, lub które miały w ostatnim czasie kontakt z osobą zarażoną, zobligowane są do 14-dniowej obserwacji stanu zdrowia w domu. Ponadto, pracownikom, którzy mają możliwość pełnienia obowiązków z domu, zalecamy taką formę pracy. Dotyczy to zarówno zakładu produkcyjnego w Bieruniu, jak i naszego warszawskiego biura. Zdalnie pracują również przedstawiciele handlowi Danone, którzy z klientami kontaktują się drogą telefoniczną.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak nietypowej sytuacji się znajdujemy, dlatego uważnie monitorujemy dynamicznie zmieniające się okoliczności i dopasowujemy się do nich. Mamy opracowane plany ciągłości działania, a potencjalnie zwiększony popyt na produkty został odzwierciedlony w naszych prognozach produkcji. Dopasowujemy pracę zakładu to aktualnej sytuacji, aby zapewnić maksymalną dostępność naszych produktów. Jesteśmy także w stałym kontakcie z naszymi klientami, dzięki czemu monitorujemy stan zapasów na sklepowych półkach i w magazynach – mówi Justyna Fedasz.

Nasze produkty są wytwarzane na bieżąco i systematycznie dostarczane do sklepów oraz hurtowni, a zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz nieprzerwanej dystrybucji jest naszym priorytetem – podkreśla Justyna Fedasz.