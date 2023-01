Miniony rok na rynku mleka charakteryzował się wyjątkowo dużą dynamiką zmian, co jest efektem splotu czynników makroekonomicznych, geopolitycznych i klimatycznych. Rosnąca inflacja, wzrost cen paliwa i środków ochrony roślin oraz okresowe występowanie suszy przełożyły się na wzrost kosztów produkcji rolnej, a ta bezpośrednio na wzrost cen mleka – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Dostrzegamy zmiany zachodzące na rynku mleczarskim - mówi Marek Sumiła /fot. Danoine

Zmienność cen mleka to duże wyzwanie dla firm

Według danych GUS średnia cena mleka w październiku 2022 - w porównaniu z analogicznym okresem w 2021- wzrosła o 59%.

Zdaniem Marka Sumiły, taka zmienność kosztowa była i jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym dla wszystkich uczestników rynku. Jednak pomimo tego wymagającego kontekstu i pomimo spadku produkcji mleka na świecie i w UE, w Polsce tylko w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 r. produkcja wzrosła - o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Ten trend wzrostowy utrzymuje się począwszy od wejścia Polski do UE. W efekcie jako kraj pozostajemy liczącym się producentem i eksporterem mleka w skali globalnej – zajmujemy wysokie 3. miejsce w UE i 12. w skali świata - mówi dyrektor Sumiła.

Dobre perspektywy dla eksportu

Utrzymujący się popyt ze strony krajów zachodnich stwarza korzystne warunki do dalszego rozwoju eksportu, a producentom mleka daje większą swobodę wyboru odbiorców surowca. Korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki wywierają nie tylko producenci mleka, ale też jego przetwórcy.

Danone stawiając na współpracę z polskimi gospodarstwami i produkując w kraju, jednocześnie konsekwentnie rozwija eksport.

- Z polskich gospodarstw pochodzi 100% mleka, jakie wykorzystujemy do produkcji serków i jogurtów w jednym z naszych największych zakładów produkcyjnych w Europie – w śląskim Bieruniu. Tam powstaje blisko 300 różnych wariantów produktów mlecznych, które trafiają na rynek krajowy, ale też na stoły w przeszło 20 krajach w Europie i do USA - zaznacza Marek Sumiła

Zmienia się sposób prowadzenia produkcji rolnej

W mijającym roku zauważalna jest też coraz większa koncentracja na sposobie prowadzenia produkcji rolnej. Ma to związek nie tylko z poszukiwaniem optymalizacji kosztowej, ale również ze zmianami w unijnej polityce ,,od pola do stołu”. Te dwa aspekty – ekonomiczny i ekologiczny – łączy rolnictwo regeneratywne, czyli taki sposób uprawy roślin, który ma przywracać glebom żyzność. Ma to duże znaczenie dla środowiska i kosztów ponoszonych przez rolników – w tym dostawców mleka, bo gleby stanowią podstawę produkcji 95% żywności, po jaką sięgamy każdego dnia.

Tymczasem jak wynika z danych UE 70% gleb na jej terenie nie jest w dobrym stanie. Rozumiejąc te wyzwania, razem z naszymi dostawcami mleka wprowadzamy praktyki regeneratywne, co przekłada się na poprawę jakości gleby – w tym powrót bioróżnorodności oraz zatrzymywanie wody i Co2 w glebie. Lepsza jakość gleby przekłada się na wyższą jakość plonów, uzyskiwaną przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych na środki ochrony roślin i paliwo. Obecnie już połowa mleka jakie wykorzystujemy do wytwarzania produktów mlecznych, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są praktyki regeneratywne, a już pracujemy nad rozwiązaniami, które mają być realnym wsparciem współpracujących z nami gospodarstw w przechodzeniu na model regeneratywny - mówi dyrektor zarządzający Danone

Konsumenci patrzą nie tylko co i za ile, ale i jak jest produkowane

Takie działania mają znaczenie również dla konsumentów, którzy przywiązują wagę nie tylko do smaku, ceny, czy jakości produktu – ale też coraz częściej do tego w jaki sposób dany produkt powstał i jaki miał ten proces wpływ na środowisko.

Dla polskich konsumentów produkty mleczne są postrzegane, jako element podstawowego koszyka zakupowego, dlatego bez względu na inflację, ich konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet rośnie (+3,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Ma to również związek z rosnącą świadomością wpływu żywienia na zdrowie – w tym ważnej roli produktów mlecznych w zbilansowanej diecie m.in. jako źródła pełnowartościowego białka. Ten trend przekłada się na wzrost sprzedaży w segmentach produktów bogatych w ten składnik. Drugi trend to poszukiwanie oferty ułatwiającej wygodną konsumpcję w drodze, stąd rosnąca popularność jogurtów pitnych.

Jednocześnie kategoria produktów mlecznych, jest dla konsumentów obszarem, w którym poszukują urozmaicenia w swojej diecie i przyjemności płynącej z jedzenia. Chętnie sięgają po innowacje, czego dobrym przykładem może być batonik Fantasia, nagrodzony tytułem “Najbardziej Przełomowej Innowacji w Polsce 2021 roku”. W najbliższych latach przewidujemy stabilny poziom konsumpcji i dalszy wzrost wartości kategorii produktów mlecznych - dodaje Marek Sumiła

