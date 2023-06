Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój zapytany w Światowy Dzień Mleka, co dziś jest najważniejsze dla branży mlecznej, uważa, że uzyskanie większej stabilności i przewidywalności - szczególnie kosztowej - to zdecydowanie kluczowe wyzwanie.

Dziś najważniejsza dla branży mlecznej jest stabilność - mówi Marek Sumiła

Spadek cen mleka skutkuje przekształceniami rynku

Podkreśla, że ma to ogromne znaczenie dla rentowności produkcji mlecznej, a w konsekwencji wpływa również na kondycję ekonomiczną całych gospodarstwach i warunki dostępności surowca na rynku krajowym. Polska pozostaje wiodącym eksporterem mleka w UE – obecnie za granicę trafia 1/3 produkcji, a dalszemu wzrostowi skali eksportu z pewnością sprzyja utrzymujący się niski kurs złotówki.

Po ubiegłorocznej hossie i rekordowym wzroście cen surowca w skupie, rynek wprowadza głęboką korektę cen – ich spadek postępuje od pół roku. Skutkuje to przekształceniami na rynku, ale zwraca też większą uwagę na potrzebę wprowadzania zmian sposobu prowadzenia produkcji mlecznej, w kierunku modelu bardziej zrównoważonego. Jak pokazują nasze doświadczenia – działanie na rzecz środowiska i korzyści ekonomicznych może iść w parze - mówi Marek Sumiła

Rolnictwo regeneratywne jednym z kierunków przemian

Dyrektor Danone jest zdania, iż na pewno jednym z kierunków jest rolnictwo regeneratywne, czyli taki sposób prowadzenia upraw i organizacji produkcji rolnej, by regenerować gleby, dbać o retencję wody i bioróżnorodność – ma to istotne znaczenie w kontekście pogłębiających się zmian klimatycznych. A stąd już krok do korzyści ekonomicznych, bo dzięki technikom regeneratywnym, gospodarstwa zużywają znacznie mniej paliwa i nawozów.

Ceny tych drugich w ubiegłym roku notowały wzrosty rzędu 200 – 300 proc., więc optymalizacja ich zużycia to potencjał na znaczące oszczędności. W efekcie stosowania praktyk regeneratywnych gleba staje się bardziej żyzna, a uprawy bardziej odporne na oddziaływanie czynników klimatycznych, jak na przykład występowanie suszy. Taki kierunek zmian wprowadzamy wspólnie z współpracującymi gospodarstwami mlecznymi już od pięciu lat. Ten kierunek będziemy rozwijać - podkreśla dyrektor Sumiła

