Danone inwestuje w Opolu

Ruszyła produkcja nowego dla Nutricia Zakłady Produkcyjne formatu produktów dla niemowląt i małych dzieci. Pierwsze deserki, w wygodnych do konsumpcji tubkach o pojemności od 80 do 110 g, już opuściły, w tempie 160 sztuk na minutę, linie produkcyjną i trafiły do polskich konsumentów oraz na kilka kluczowych, europejskich rynków m.in. do Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także Francji i Holandii. Inwestycja kosztowała ponad 15 mln zł i mimo trudnego czasu, zintensyfikowanych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, została ukończona w terminie. Opolska fabryka, wśród głównych czynników sukcesu, wymienia udaną współpracę z lokalną firmą budowlaną i ponad 30 lokalnymi dostawcami oraz zaangażowanie i doświadczenie swoich pracowników.

Kolejna inwestycja potwierdzająca strategiczną rolę Opola na mapie Europy

Otwarcie nowej linii produkcyjnej to kolejna, ważna inwestycja w Opolu grupy spółek DANONE, której częścią od 2007 roku są Nutricia Zakłady Produkcyjne. Dwa lata temu DANONE zdecydował się przenieść do Opola produkcję bardzo wymagającej żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt. Produkty te trafiły do fabryki z uwagi na nowoczesne zaplecze produkcyjne, w tym sterylną linią produkcyjną mlek w puszkach, która uruchomiona została w 2014 roku.

Jesteśmy największą fabryką DANONE w Europie. Obecnie wytwarzamy ponad 1 300 rodzajów produktów oraz wariantów smakowych na 13 liniach produkcyjnych. Z nowym formatem tubek dopełniliśmy i tak już kompleksowe portfolio produktów dla niemowląt i małych dzieci. Umocniliśmy jednocześnie stabilność naszej produkcji oraz zwiększyliśmy konkurencyjność na rynku, nie tylko w Polsce. 83 % wysokiej jakości produktów z Opola trafia do ponad 101 krajów na całym świecie. mówi Andrzej Drosik, Dyrektor Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu.

Na tym nie koniec. Kolejną inwestycją zakładów w Opolu jest nowy magazyn, którego budowa już się zaczęła. Zakończenie prac planowane jest na początek 2021 roku.

Rozwiązania cyfrowe kluczem do sprawnego uruchomienia nowoczesnego wydziału produkcyjnego

Start nowej linii przypadł na czas pandemii, dlatego obecność przedstawicieli dostawcy maszyn na miejscu była niemożliwa. Nie przeszkodziło to jednak w planowym starcie produkcji i osiągnięciu docelowej wydajności linii w czasie krótszym niż zakładany.