Danone na Internetowym FRSiH: Ten rok pokazał, że nie można niczego planować "na sztywno"

Jak potwierdziła, z punktu widzenia społecznego pandemia jest kryzysem, także dla firm. - Boimy się o swoje bezpieczeństwo oraz zdrowie, chcemy jak najbardziej zabezpieczyć przed zagrożeniami naszych pracowników, którzy obecnie pracują w dużo większym stresie niż zazwyczaj. Natomiast z punktu widzenia tego co dzieje się na rynku, jest to na pewno wyzwanie, które stwarza możliwość. Kryzysem może być wtedy, kiedy jesteśmy niegotowi lub nieelastyczni, żeby odpowiadać na to co się dzieje - mówiła Agata Partyka.

- Dla Danone pandemia to ogromny sprawdzian tego jak szybko potrafimy reagować na rynkowe zmiany. Wydaje mi się, że trudno jednoznacznie wskazać czy dla sektora spożywczego pandemia jest kryzysem czy szansą. To wszystko zależ od poszczególnych sektorów. Ten rynek będzie się zmieniał w zależności od tego jak będą zmieniały się przyzwyczajenia, nawyki konsumenckie i trendy z nimi związane - dodała.

Pierwszą dużą zmianą jest zmiana nawyków żywieniowych. - To, że więcej czasu spędzamy w domu wymusiło na nas zmianę sposobu przygotowania i spożywania posiłków. Więcej gotujemy i zwracamy uwagę na to, co ląduje na naszych talerzach. To jest bardzo pozytywna zmiana, ale oznacza także wzrost zapotrzebowania na jedne produkty, a spadek - na inne - potwierdziła Agata Partyka.

Polacy większą uwagę zwracają na przygotowanie pełnych posiłków dla całej rodziny. Przy tym szukają zdrowych alternatyw codziennych posiłków. - Moim zdaniem zyskają produkty roślinne, w tym owoce i warzywa. My widzimy w tym swoją szansę. Mocno działamy na rynku produktów roślinnych i planujemy rozwój w tym kierunku. Stale obserwujemy rynek, aby szybko reagować na zmiany - dodała.

- Nauczyliśmy się w tym roku, że nie można niczego planować "na sztywno". Trzeba bardzo szybko reagować na zmieniające się trendy i dopasowywać się do potrzeb konsumentów. Mamy plany, ale mamy też kilka możliwych scenariuszy. Obrazuje to przykład wycofania kilku rodzajów nowych produktów, które wprowadziliśmy na przełomie roku. Po prostu nie przystawały one do covidowej rzeczywistości. Przestajemy z żalem patrzeć na to, z czego musimy zrezygnować, ale patrzymy do przodu na to, co będzie budowało nam biznes i da nam satysfakcje, że robimy ciekawe rzeczy - podsumowała.