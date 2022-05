Danone: Na świecie spada produkcja mleka. W Polsce nadal rośnie

Spadek podaży i wzrost popytu na mleko jest obserwowany nie tylko w Polsce, ale również na świecie. W 2021 roku Europie zanotowano spadek produkcji mleka o 1,4 proc. Identyczny odsetek odnotowano w skali świata – mówi Anna Reps – Bednarczyk, Kierownik ds. Zakupu Mleka, grupa spółek Danone.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 09-05-2022, 10:34

Na świecie spada produkcja mleka, w Polsce nadal rośnie - mówi Anna Reps – Bednarczyk

Anna Reps – Bednarczyk wskazuje, że znaczące ograniczenie podaży to jedna z kluczowych przyczyn regularnego wzrostu cen. Rekordowo wysoki poziom cen surowca nieuchronnie podnosi koszty wytwarzania produktów mlecznych i siłą rzeczy przekłada się na wyższe ceny całej kategorii na półkach sklepowych. Kolejnym efektem tej sytuacji jest niski poziom zapasów masła w Unii Europejskiej, co dodatkowo komplikuje sytuację, bo brak zapasów oznacza brak narzędzia do regulowania rynku.

Przyczyny globalnego spadku produkcji mleka

- Globalny spadek produkcji ma swoje źródła w kilku przyczynach, wśród których szczególnie istotne są nie tylko uwarunkowania klimatyczne, ale również wszechobecny wzrost kosztów produkcji. Czynniki te wpływają na decyzję producentów mleka o skali prowadzonej działalności i często przekładają się na zawieszenie inwestycji w rozwój gospodarstw. Zaś w Polsce dodatkowym czynnikiem są również aspekty kulturowe i kwestia sukcesorów w tych gospodarstwach – mówi Anna Reps – Bednarczyk.

W Polsce nadal rośnie produkcja mleka, ale zbyt wolno

Ekspertka zwraca jednak uwagę, że w Polsce zauważalny jest wzrost produkcji mlecznej. - Ma to duże znaczenie, ale obecna skala wzrostu nie jest na tyle duża by móc w pełni zrekompensować niedobory, jakie notowane są w innych krajach europejskich. W Polsce dodatkowo znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji, kiedy słaby złoty wpływa bezpośrednio na wzrost eksportu produktów mlecznych (w tym również do krajów trzecich). Przekłada się to na znaczące zmiany w strukturze eksportu. Zaś sami eksporterzy potrzebują więcej surowca, co z kolei wpływa na zwiększone konkurowania o jego dostępność. Myślę, że cała branża musi się liczyć z faktem, że rynek mleka przechodzi zmianę, która może zdefiniować go na nowo – uważa Anna Reps – Bednarczyk.

Danone prowadzi analizy rynku surowców

Anna Reps – Bednarczyk - zapytana czy firma robi analizy dotyczące prognoz dostępności mleka i poziomu jego produkcji, stwierdziła, iż Danone bacznie przygląda się sytuacji rynkowej zarówno w Polsce, jak i na świecie. - Analizujemy dostępne informacje, wyciągamy wnioski by przełożyć zebraną wiedzę i doświadczenie na prognozy. Przede wszystkim koncentrujemy się pielęgnowaniu owocnej współpracy z naszymi dostawcami. Mleko, które przetwarzamy pochodzi wyłącznie od polskich producentów – podkreśla Kierownik ds. Zakupu Mleka Danone.