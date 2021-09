DANONE nagrodzony na integrowanie pracowników

Grupa spółek DANONE otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie Employer Branding Stars 2021. Firma została wyróżniona w 9 kategoriach m.in za kreowanie nowych liderów i integrowanie pracowników.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 24-09-2021, 10:55

DANONE z tytułem Employer Branding Star 2021

Od kilku lat prestiżowy konkurs Employer Branding Stars nagradza firmy, które najlepiej budują wizerunek marki pracodawcy w Polsce. Co roku swój udział zgłasza kilkadziesiąt firm z całego kraju, aby rywalizować w 10 różnych kategoriach. W tym roku, tytuł EB Star jako silna marka pracodawcy otrzymała grupa spółek DANONE, na który składa się wyróżnienie w 9 kategoriach: za kreowanie nowych liderów, integrowanie pracowników, kulturę organizacji z wizją, teamwork, zawodowe wspieranie pracowników, benefity pracownicze, społeczną odpowiedzialność, planowanie ścieżek kariery i rozwój pracowników.

- Tytuł EB Star to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że wizja DANONE jaką realizujemy jako pracodawca została doceniona przez zewnętrznych ekspertów. To też wielka zasługa Danonersów, którzy angażują się w programy ambasadorskie i ciągle zaskakują świetnymi pomysłami wspieranymi przez firmę w ramach kampanii One Planet. One Health by you – programu, w którym każdy może zgłosić swój projekt skierowany na pozytywne zmiany w otoczeniu. Wyróżnienie w konkursie motywuje nas w dążeniach, aby stać się firmą pierwszego wyboru dla coraz większej liczby kandydatów w Polsce – mówi Michał Lewczuk, Kierownik ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy w DANONE.

Aby uzyskać tytuł EB Star pracodawca musi przejść pozytywnie audyt i weryfikację jako firma dbająca o budowanie silnej marki. Pod uwagę brane są stosowane narzędzia oraz procedury dotyczące marki pracodawcy, efektywność stosowanych procesów, oferty i wartości komunikowane kandydatom i pracownikom.