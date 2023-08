Minione półrocze to nadal znaczące wyzwania ekonomiczne, duża dynamika zmian na rynku mleka, ale też wzrost konsumpcji produktów mlecznych i ich roślinnych alternatyw – przy czym w przypadku tej drugiej skala jest znacząco większa - mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Rośnie konsumpcja nabiału i jego alternatyw roślinnych - mówi Marek Sumiła

Zmiany w diecie głównie w trosce o zdrowie

Dyrektor Sumiła wskazuje, że obie kategorie odnotowały wyraźny wzrost wartości.

Wynika to nie tylko z koniecznej korekty cen, jaka jest efektem inflacji – ale też ze zmian postaw konsumenckich, w tym rosnącej świadomości wpływu żywienia na zdrowie - mówi Marek Sumiła.

Również obie kategorie wpisują się w zalecenia, opracowanej przez naukowców diety planeratnej – która łączy korzyści dla zdrowia i planety. Jak pokazują wyniki badań opublikowane w raporcie "Talerz przyszłości", opracowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy "Żywność dla Przyszłości", dla Polaków troska o zdrowie jest głównym motywatorem do wprowadzania zmian w diecie – wskazało na nią aż 56% dorosłych respondentów. Produkty mleczne i produkty roślinne często spotykają się w tym samym koszyku zakupowym, co – obok innych motywacji – wynika również z dążenia do większej różnorodności w diecie.

Produkty mleczne pozostają podstawą koszyka zakupowego

Dyrektor Zarządzający Danone zauważa, iż dla wielu konsumentów produkty mleczne to niezmiennie element podstawowego koszyka zakupowego, a wraz z tegorocznym rozwojem oferty zauważalny był też wspomniany wzrost konsumpcji. Przełożyło się to na utrzymanie stabilnej pozycji kategorii, która wzrosła wielkościowo (+2%) i wartościowo (+ 25%).

Szczególną popularnością cieszy się segment produktów będących źródłem białka oraz segment produktów do picia.

To z kolei ma z związek z dwoma silnymi trendami konsumenckimi - z jednej strony rośnie świadomość wpływu żywienia na zdrowie, z drugiej niezmiennie ważna jest możliwość wygodnej konsumpcji. Stąd rozwój oferty, która adresuje obie potrzeby, czego przykładem może być nasza tegoroczna nowość – Activia do picia, bez dodatku cukru - mówi dyrektor Sumiła.

Sprzedaż żywności roślinnej ma dwucyfrowe wzrosty

Obserwujemy także dalszy, dynamiczny rozwój kategorii produktów roślinnych, która kolejny rok z rzędu odnotowuje dwucyfrowe wzrosty – zarówno w ujęciu wielkościowym, jak i wartościowym. Jest też jedną z najszybciej rozwijających się kategorii spożywczych, a jej liderem pozostaje marka Alpro – oferująca szerokie portfolio produktów roślinnych.

Danone powołując się na Panel Gospodarstw Domowych GFK, twierdzi iż w ostatnim roku, po produkty roślinne sięgnęła prawie 1/3 gospodarstw domowych w Polsce – 31,7%.

Oferta w ramach kategorii rozwija się bardzo dynamicznie, a najczęściej wybieranymi produktami są napoje roślinne i jogurty – łącznie odpowiadają one za ponad 90% sprzedaży w ramach kategorii. W segmencie napojów największą popularnością cieszą się napoje owsiane i migdałowe, które łącznie stanowią ponad 70% sprzedaży kategorii. Często to właśnie napoje są pierwszym produktem z kategorii roślinnej, po jaki sięgają jej nowi użytkownicy - twierdzi Dyrektor Zarządzający Danone.

