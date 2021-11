Danone ogłasza kolejne odważne zobowiązania

Danone zobowiązuje się przeciwdziałania niedoborom żywieniowym Polaków oraz ochrony naturalnych zasobów planety poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.

Danone zobowiązuje się przeciwdziałania niedoborom żywieniowym Polaków oraz ochrony naturalnych zasobów planety / fot. materiały prasowe

Spółki Danone zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz wprowadzenia efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz zachęcają konsumentów do postaw proekologicznych.

– Obieg zamknięty to rozwiązanie potrzebne od zaraz. Aby stał się on faktem, niezbędne są zdecydowane zmiany. Dlatego konsekwentnie działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojowe, który jest najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu butelek PET, a tym samym zamknięcia ich obiegu. – dodaje Paweł Piątek.

Walka z marnowaniem żywności, to też walka ze zmianami klimatu

Marnowanie żywności jest dziś jednym z największych, globalnych wyzwań środowiskowych. Problem dotyczy również Polski, gdzie rocznie w koszu ląduje około 4,8 mln ton produkowanej żywności - tym samym tracone są również cenne zasoby naturalne. By temu przeciwdziałać oraz zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku rozkładu żywności, spółki Danone wprowadziły skuteczne rozwiązania w całym swoim łańcuchu dostaw. W procesach produkcyjnych niwelowane są starty półproduktów oraz wyrobów gotowych. Dodatkowo półprodukty są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś nadwyżki pełnowartościowych produktów, od lat za pośrednictwem Banków Żywności, trafiają do potrzebujących.

W tym roku firma zaostrzyła walkę z marnowaniem żywności, podejmując współpracę z platformą Too Good To Go. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci mogli zakupić w symbolicznej cenie, paczki niespodzianki z produktami mlecznymi i roślinnymi - i w ten sposób uratować żywność przed zmarnowaniem. Temu samemu celowi służy również dodanie na wybranych produktach oznaczenia często dobre dłużej, zwracające uwagę konsumentów na to, że po dacie minimalnej trwałości, produkty najczęściej są nadal zdatne do spożycia.