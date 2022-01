Danone otrzymał międzynarodowy certyfikat B Corp

Danone Sp. z o.o. otrzymał właśnie międzynarodowy certyfikat B Corp, poświadczający wysokie standardy zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest on pierwszą polską spółką tej skali i największą firmą FMCG w Polsce, która pomyślnie przeszła proces certyfikacji. Certyfikat B Corp jest ważnym wyróżnikiem dla dziewięciu marek z portfolio Danone. Mogą się nim poszczycić tak znane marki, jak: Patagonia czy Ben & Jerry’s.

Od 20 stycznia 2022 r. Danone dołącza do grona B Corp, czyli Benefit Corporations. To międzynarodowy ruch firm, które maksymalizują swój pozytywny wpływ w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Firmy B Corp wyróżniają się standardami i działaniami w 5 obszarach certyfikacji B Corp – to wpływ na klientów, społeczności, pracowników, środowisko i zarządzanie (ład korporacyjny). Firma Danone spełniła wymagające normy w każdym obszarze certyfikacyjnym i tym samym została największym polskim producentem żywności z certyfikatem B Corp.

– Status B Corpa to wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Dołączamy do światowego grona liderów ESG – chcemy pokazywać najlepsze praktyki stosowane w Danone innym firmom, ale również usprawniać nasze dotychczasowe działania. Ruch B Corp to miejsce wymiany wiedzy pomiędzy liderami świadomego i odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jesteśmy pierwszą tak dużą firmą w Polsce z certyfikatem B Corp. Chcemy zachęcać kolejne przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji, a tym samym edukować biznes oraz społeczeństwo na temat konieczności transformacji modeli biznesowych. Widzimy w tym naszą misję i wierzymy, że będziemy motorem pozytywnych zmian w polskim biznesie – zapewnia Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

Na sklepowej półce

Danone jest również liderem zmiany na półkach sklepowych. W trosce o swoich klientów, jako pierwszy producent żywności w Polsce, wprowadził w 2020 roku etykiety produktów z oznaczeniem Nutri-Score. Zaaprobowany przez WHO system wspiera konsumentów w podejmowaniu prawidłowych wyborów żywieniowych. Ponadto, producent produktów mlecznych i roślinnych wspiera konsumentów w prawidłowym interpretowaniu tzw. daty ważności i za pomocą kampanii „Często dobre dłużej” przeciwdziała marnowaniu żywności. To nie koniec rewolucji w opakowaniach wyrobów Danone – projektowane są one z myślą o przyszłości, tak aby w 2025 r. wszystkie w 100% nadawały się do recyklingu.

W procesie certyfikacji docenione zostały również działania Danone prowadzone na rzecz polskich dostawców. Obecnie 100% mleka wykorzystywanego w produkcji pochodzi z polskich gospodarstw rolnych, a większość dostawców Danone pochodzi z najbliższej okolicy fabryki. Pozwala to na wprowadzanie zrównoważonego i krótszego łańcucha dostaw. Danone od lat wspiera polskich rolników w transformacji konwencjonalnych praktyk rolniczych na model regeneracyjny. W 2021 100% dostawców firmy zostało objętych oceną ESG na platformie Sedex lub Ecovadis.

B Corp zobowiązuje

Do 2030 r. spółka rozwinie swoje programy w zakresie ochrony i odnowy zasobów planety, zrównoważonego i rentownego wzrostu.

Ambicją Danone jest m.in. zmiana postaw żywieniowych Polaków i popularyzacja w Polsce diety planetarnej oraz rozwój praktyk rolnictwa regeneratywnego. Firma deklaruje także, że do 2025 roku opakowania wszystkich jej produktów będą w 100% przydatne do recyklingu, a do 2050 osiągnie ona neutralność pod względem CO2. Danone będzie także zachęcał kolejne polskie przedsiębiorstwa do certyfikacji.

– Certyfikat B Corp wyróżnia bardzo szeroko zakrojone podejście do zrównoważonego rozwoju, ponieważ obejmuje pięć obszarów: ład korporacyjny, stosunek firmy do pracowników, społeczności lokalne, do środowiska naturalnego i klientów. Inne certyfikaty mają często bardzo wąską specjalizację lub obejmują tylko jeden z głównych obszarów w danej branży np. jedynie kwestie środowiskowe w produkcji kosmetyków, czy sam ślad węglowy – tłumaczy Paweł Niziński z B Lab, niezależnej organizacji non-profit przyznającej certyfikat B Corp.