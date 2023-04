Mleko

Danone poza TOP10 firm spożywczych na świecie. Zastąpił go inny francuski gigant

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 21-04-2023, 09:51

Lactalis to nowy numer 1 w branży spożywczej we Francji przed Danone - podaje "Le Figaro" powołując się na dane finansowe za 2022 roku obu firm. Tym samym właściciel nabiałowych marek President i Galbani dołącza do pierwszej dziesiątki światowego przemysłu spożywczego.

Lactalis to nowy numer 1 w branży spożywczej we Francji przed Danone; fot. PAP/EPA