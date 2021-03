Danone przedłuża kontrakt na obsługę logistyczną w Polsce

W związku z tym w Rudzie Śląskiej zostało otwarte nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 11 079 mkw.Obiekt został przystosowany do składowania towarów w temperaturze kontrolowanej 4 - 6°C oraz do ich co-packingu zarówno w komorach chłodniczych, jak i tych utrzymujących temperaturę otoczenia. Podczas rozładunku i załadunku integralność produktów zapewniają izolowane fartuchy chłodnicze, bramy i platformy.

Nowe centrum dystrybucyjne, dzięki energooszczędnemu oświetleniu LED, czujnikom monitorującym ruch do regulacji temperatury online oraz instalacji solarnej do podgrzewania wody, wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonego budownictwa. Ponadto operacje w magazynie będą obsługiwane m.in. przez wózki widłowe zasilane bateriami litowo-jonowymi, które zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

- Nowe centrum dystrybucyjne Danone zostało zaprojektowane tak, aby spełniać nasze najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie efektywności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju, co czyni je doskonałym przykładem wdrażania programu Net Zero Carbon w całej Grupie - komentuje Christophe Le Corre, dyrektor logistyki kontraktowej w polskim oddziale Kuehne+Nagel.

- Stały rozwój Danone w Polsce i zmieniające się otoczenie biznesowe wymagają implementacji nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Zautomatyzowane i wydajne operacje zapewniają nam większą elastyczność w spełnianiu oczekiwań naszych Klientów w odniesieniu do jakości usług. Wraz z naszą wizją „One Planet. One Health” dążymy do prowadzenia zrównoważonego biznesu w trosce o środowisko naturalne. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tę nową, dedykowaną naszym potrzebom inwestycję - mówi Krzysztof Kowalski, Customer Operations Manager Poland and Baltics, Danone Sp. z o.o.