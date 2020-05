Danone publikuje raport nt. trendów żywienia w Polsce

- W kontekście naszej wizji „One Planet. One Health”, przeprowadziliśmy analizę ponad 20 tys. notatek prasowych, postów i informacji związanych z trendami żywieniowymi i zdrowiem, pojawiających się w ostatnim roku w różnych mediach. Na podstawie tej analizy wyciągnęliśmy wnioski, które pokazują, co jest ważne dla Polaków w kwestiach odżywiania, zdrowia i stanu naszej planety – Marek Sumiła, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, Danone.

Poruszane problemy, związane ze stanem naszego zdrowia oraz kondycją planety, a co za tym idzie - z naszą przyszłością, są i będą aktualne przez najbliższe lata. Poniżej prezentujemy wnioski płynące z raportu i wybrane dane. Pełne informacje, dane oraz ich źródła znaleźć można w raporcie.

PLANETA

WNIOSEK 1: każdy może wpływać na środowisko poprzez swoje nawyki związane z żywnością i żywieniem.



Nie tylko to, co jemy i kupujemy, ale także to, co robimy z przeterminowaną żywnością lub resztkami jedzenia ma wpływ na kondycję planety.

WNIOSEK 2: na całym świecie, także w Polsce, marnowana jest ogromna ilość żywności.



W Polsce jest to 9 mln ton jedzenia rocznie. Przeciętny Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Badanie Instytutu Kantar z 2019 r.: tylko co piąty Polak sądzi, że zbyt dużo wagi przywiązuje się do ochrony środowiska. Blisko połowa Polaków deklarowała, że jest gotowa na zmiany w stylu życia, aby poprawić stan środowiska naturalnego.

ZDROWIE

WNIOSEK 3: problemem wielu Polaków jest niezbilansowana dieta.

Szacuje się, że 12 mln Polaków cierpi na choroby dietozależne, a nieprawidłowe żywienie jest przyczyną 80 chorób. Tymczasem to nasze nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna są kluczowe, by jak najdłużej żyć w zdrowiu. Dzięki zbilansowanej diecie można zminimalizować ryzyko m.in. otyłości, cukrzycy czy nowotworów

WNIOSEK 4: niedobór wapnia dotyczy Polaków w każdym wieku.

Tylko niespełna 12 proc. Polek w każdym wieku spożywa produkty będące źródłem wapnia, jednak problem dotyczy nie tylko kobiet, ale także mężczyzn i dzieci – niezależnie od wieku.