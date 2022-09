Danone renegocjuje kontrakty

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 07-09-2022, 07:32

O inflacji, wzroście cen produktów mlecznych i jak to wpłynie na ich spożycie – rozmawiamy z Anną Reps – Bednarczyk, Kierownik ds. Zakupu Mleka, grupa spółek Danone.

Danone renegocjuje kontrakty /fot. Shutterstock

Spożycie mleka jest i pozostanie stabilne

Czy wzrost inflacji i drożyzna w sklepach może zmniejszyć konsumpcję mleka i przetworów mlecznych?

Anna Reps – Bednarczyk: Konsumpcja produktów mlecznych w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ma to związek z tym, że na kategorię składają się produkty będące częścią codziennej diety, postrzegane jako podstawowy składnik koszyka zakupowego. Dlatego w przypadku kategorii produktów mlecznych wpływ czynników ekonomicznych może okazać się mniejszy, niż w przypadku innych kategorii spożywczych. Dalsze prognozy przewidują utrzymanie konsumpcji przetworów mlecznych na stabilnym poziomie.

Danone bacznie przygląda się zmiennej sytuacji

Jaką strategię przyjął Danone wobec rosnących kosztów zarówno przetwórstwa jak i produkcji mleka?

Anna Reps – Bednarczyk: Obecnie w całej Unii Europejskiej czynnikiem generującym napiętą sytuację na rynku mleka jest przewaga popytu nad podażą. Ma to również wpływ na rynek krajowy, bo Polska to znaczący eksporter produktów mlecznych do krajów UE.

Te uwarunkowania wpływają również na otoczenie rynkowe, w którym funkcjonują spółki Danone w Polsce. Doskonale rozumiejąc ten kontekst, niezmiennie dążymy do tego, by cena, jaką oferujemy naszym dostawcom, była stabilna, rozsądna i na poziomie gwarantującym opłacalność produkcji oraz satysfakcję ze współpracy dla naszych kontrahentów.

Dlatego regularnie renegocjujemy kontrakty, opracowujemy prognozy pozwalające na efektywniejsze zarządzanie kosztami surowców, opakowań i usług oraz wprowadzamy optymalizacje w łańcuchu dostaw, tak by zmieniająca się sytuacja rynkowa w jak najmniejszym stopniu wpływała na koszt produktów.

Całą rozmowę można przeczytać w Strefie Premium pt. Danone mimo suszy zachowuje płynność dostaw mleka

